Conférence sur l’économie bleue durable à Nairobi : Adoption des propositions de l’Algérie

Le communiqué finale de la Conférence de haut niveau sur l'économie bleue durable, organisée à Nairobi, a adopté la majorité des propositions de l'Algérie soumises par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, dont «la consolidation de la base organisationnelle et juridique des pays africains dans le domaine de l'économie bleue».

«La déclaration finale de cette conférence, dont les travaux ont été clôturés mercredi, avait adopté la proposition de l'Algérie portant nécessité de renforcement et d’intensification de la coopération bilatérale entre les pays, ainsi que la nécessité de mettre en place une base solide des infrastructures pour faire face aux changements climatiques», a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère Tourisme et de l'Artisanat.

Intervenant, lors de cette conférence, M. Benmessaoud a rappelé «les grandes réalisations de l'Algérie dans le domaine de l'économie bleue», mettant en exergue l'importance «extrême» accordée par les autorités, «en vue de bâtir une base solide ayant permis de promouvoir ses capacités en matière de recherche scientifique et de modernisation des procédés de gestion» en introduisant «les principes de l'économie bleue dans la stratégie à l'horizon 2035». Le ministre a appelé à «la nécessité de saisir toutes les opportunités offertes par l'économie bleue, pour la création d'une nouvelle richesse et des postes d'emploi, notamment pour les jeunes et les femmes». Dans le même sillage, il a évoqué «les grandes réalisations de l'Algérie dans le domaine du développement touristique», citant l'enregistrement de 850 projets touristiques, dont 70% sur le littoral, tout en rappelant que l'Algérie est le seul pays au niveau africain qui a élaboré «une stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières».

Le ministre a valorisé les efforts communs des pays africains visant l'adoption d'une stratégie claire dans le cadre de «l'économie bleue», saluant «la qualité des relations liant l'Algérie et le Kenya, ainsi que l'importance accordée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au renforcement et à la consolidation des relations bilatérales dans tous les domaines».

Le rôle pionnier de l'Algérie en matière de développement durable à travers les réalisations concrétisées, grâce à la «direction clairvoyante» du Président de la République a été salué.