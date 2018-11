Habitat/investissement : Réunion avec la communauté nationale à New York

Les ministres de l’Habitat, et du Travail, Abdelwahid Temmar et Mourad Zemali, effectuent, aujourd’hui, une visite de travail à New York, destinée à informer les membres de la communauté nationale aux États-Unis des différents dispositifs qui leur sont offerts en matière de logement et d’investissement, a annoncé l’ambassade d’Algérie à Washington, dans un communiqué.

La réunion, prévue au siège du consulat général d’Algérie à New York, a pour objectif d’exposer les différentes mesures prises par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, au profit de la communauté nationale à l’étranger, indique l'ambassade. L’échange avec les membres de la communauté sera articulé autour des modalités d’accès au logement, à travers le programme de Logement promotionnel public (LPP), parrainé par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et par l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), précise la consule générale à New York, Mme Sabria Boukadoum. La réunion sera également consacrée aux opportunités d’investissement et de financement des projets ouvertes aux jeunes Algériens par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, et par l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej), explique la diplomate. Au programme de cette rencontre, figure un débat animé avec les membres de la communauté, ainsi que des présentations sur les deux dispositifs. Pour assurer une meilleure vulgarisation de ces formules, il a été prévu des visioconférences, afin de permettre aux ressortissants résidant dans les États américains éloignés de participer au débat, indique la Consule. L’occasion sera donnée aux nombreux souscripteurs LPP résidant aux États-Unis, et ceux souhaitant s’inscrire à cette formule de logement de s’informer davantage sur les différents programmes proposés. La rencontre sera clôturée par une cérémonie de délivrance d’actes de propriété aux bénéficiaires de cette formule de logement.