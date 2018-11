Le pouvoir des locaux

Le développement social et la croissance économique, ainsi que l’amélioration du service public ont été parmi les points abordés, lors de la rencontre avec les walis, pour poursuivre l’œuvre d’édification, après avoir retrouvé la sécurité. Le tout dans une approche stratégique visant à permettre au peuple d’exercer sa souveraineté, loin de toute influence étrangère et à être à la hauteur des enjeux et des défis présents et à venir, dans un monde en perpétuelle mutation.

D’ailleurs, le Président Bouteflika a lancé un appel afin de protéger les multiples réalisations accomplies par le peuple, ces deux dernières décennies, et de les valoriser, tout en soulignant que les acquis enregistrés sont le fruit de l’effort de toute une génération de ses loyaux enfants.

Dans ce contexte, les collectivités locales sont appelées à s’acquitter pleinement de leur rôle dans le développement, et des instructions claires ont été données pour renforcer la décentralisation et la promotion du service public. Aucune routine ni monotonie n’est désormais admise, et le temps est à l’adoption d’un nouveau mode de gouvernance basé sur l’initiative, l’anticipation et la gestion par objectif, dans le but d’obtenir des résultats tangibles dans les diverses missions dévolues aux walis. Rendre le pouvoir aux autorités locales est donc le credo de cette réunion, qui se tient à quelques mois de l’élection présidentielle. Échéance sur laquelle le Chef de l’État s’est également exprimé, en enjoignant de s’éloigner des idées défaitistes.

Il s’agit plutôt de s’orienter vers une réflexion collective apte à aborder les grandes questions de l’heure et d’apporter des solutions de sortie de crise, à l’exemple de la nécessité de s’affranchir de la dépendance à la rente pétrolière. L’option salvatrice est celle consistant à concrétiser la diversification économique, chose qui ne saurait se faire sans la modernisation et la réhabilitation de l’Administration, et l’intégration des technologies de l’information et de la communication.

Le développement humain et la satisfaction des besoins des citoyens, même dans les régions les plus éloignées, sont parmi les donnes contribuant à l’apaisement du front social, préalable à toute démarche de renforcement des capacités du pays.

A. M.