Dans la LUCARNE : La violence redouble de férocité

On pensait que la violence battait en retraite et que les stades du monde n’étaient concernés que par le beau jeu et aussi la généralisation de la sportivité et du spectacle. Tous ceux qui affectionnent tout particulièrement le beau jeu veulent que cet aspect soit dominant sur les «rectangles verts» du monde entier afin que le football seulement, le vrai, que tous les sportifs aiment, soit omniprésent sur les terrains. Les débordements et autres spectacles qui engendrent de l’agressivité, des coups et autres « bagarres » doivent être bannis. On avait vu, il y a presque une dizaine d’année au Caire, comment l’équipe nationale d’Algérie avait évité le pire. En effet, à la sortie de l’aéroport international de la capitale égyptienne, le «bus» de notre équipe nationale avait été «caillassé» par des énergumènes, qui n’avaient rien de supporters de l’EN d’Egypte. Il y eut plusieurs blessés parmi nos sélectionnés qui n’ont pas pu, finalement, jouer ce jour là le match. Un match pourtant décisif et de surcroît, c’était un match comptant pour les éliminatoires du Mondial de l’Afrique du sud, organisé pour la première fois par une équipe africaine. En dépit du fait que cette rencontre se jouait sous l’égide de la FIFA et malgré le traumatisme vécu par les joueurs de notre sélection, on avait maintenu le match et à l’heure fixée. On s’était fait battre (2 à 0). D’où le match « barrage » à Oum Dourman (Soudan) et la victoire historique des Verts avec un but d’anthologie d’Antar Yahia et aussi le «fameux» transfert, par avion, de plus de 10.000 supporters. Un ballet jamais vu jusqu’ici.

Le commun des mortels avait niaisement pensé, depuis cet épisode pour le moins sombre, que ce genre d’incident ne se reproduirait pas. Oh que nenni ! On peut dire que les égyptiens ont fait des «émules» du fait que cet épisode, qu’on aurait aimé ne plus revivre, vient de se reproduire en Amérique Latine, plus précisément en Argentine —même si ce continent avait l’habitude de dépassements autrement plus meurtriers. Une situation identique vient d’ être vécu par les fans de Boca lors du derby River Plate-Boca Juniors lors de la Copa Libertadores.

Si la première manche qui a bien eu lieu s’est soldée sur un score de parité (2 à 2), ce n’est pas le cas de la seconde manche qui devait avoir lieu dimanche dernier. Finalement, elle a été tout simplement reportée au 09 décembre, peut-être au Brésil, du fait que des joueurs de Boca ont été blessés suite au « caillassage » de leur bus, comme notre équipe nationale il y a plus de neuf ans. Des joueurs ont été blessés et sérieusement traumatisés! Malgré les tractations des dirigeants de RIver Plate, le match a été remis à une date ultérieure. Toutefois, ce qui pose problème, c’est que les joueurs de Boca ne semblent pas en sécurité. Ils peuvent jouer, mais la « peur au ventre ». D’où le fait que le 9 décembre prochain, il se jouera sur un terrain neutre dans un autre pays (Brésil). Dans tout cela, on a même voulu impliquer le président de la FIFA, qui, semble-t-il aurait interféré pour maintenir le match.

Ce dernier se défend ainsi : «En raison d'une série de fausses rumeurs, je tiens à préciser que je n'ai jamais demandé, à aucun moment, que le match soit absolument joué. Je n'ai menacé personne avec des sanctions disciplinaires au cas où le match n'aurait pas lieu. Toute décision concernant cette rencontre relève de la Conmebol, et non de la Fifa». Et le président de la Conmebol de préciser : «Les conditions (...) ne sont pas réunies pour le match final. C'est pourquoi la Conmebol a pris la décision de reporter la finale de la Libertadores et de convoquer les présidents des deux clubs à Asunción pour trouver une nouvelle date».

Cette rencontre aura bien lieu ces jours-ci, mais une chose est sûre, le football est menacé par cette vague de violences qui a tendance à se multiplier un peu partout. Et c’est ce qui fait que ceux qui sont concernés par ce phénomène doivent agir et réagir et non pas se contenter de démentir. L’heure est grave. Les footballeurs d’une manière générale n’évoluent pas dans des conditions idoines comme le souhaitent tous ceux qui sont épris de beau jeu et de beaux spectacles.

Hamid Gharbi