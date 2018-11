Compétitions africaines (Tour préliminaire / Aller) : La JSS, l’USMBA et le NAHD s’imposent, le CSC en difficulté

Les clubs algériens engagés en coupes africaines (Ligue des Champions et Coupe de la CAF) se sont dans l’ensemble bien comportés lors de la manche aller du premier tour préliminaire, à l’image de la JSS, l’USMBA et du NAHD, qui se sont imposés respectivement face aux Ivoiriens du SC Gagnoa (2-0), aux Libériens de LISCR FC (4-0) et aux Congolais de l’équipe des Diables Noirs

(2-0). Seule, l’équipe du CSC a été, contre toute attente, tenue en échec chez eux par les Gambiens du FC Gamtel (0-0).

Ainsi donc en Ligue des champions, la JS Saoura a disposé du SC Gagnoa (2-0), mardi soir au stade 20-Août-1955 à Béchar. Les buts ont été inscrits sur des penalties réussis par Hamia (10’) et Boulaouidet (50’). Le match retour aura lieu le 5 décembre prochain au stade Robert Champroux d'Abidjan. L'autre représentant algérien dans cette prestigieuse compétition, le CS Constantine, a raté sa sortie devant son public dans son antre du Chahid Hamlaoui, accroché par les Gambiens du FC Gamtel (0-0). Le match retour se déroulera le 4 décembre prochain à Banjul en Gambie. La mission des Sanafir s’annonce des plus délicates, ayant hypothéqué ses chances au match aller. En coupe de la CAF, l'USM Bel Abbès a réalisé une excellente opération face aux

Libériens de LISCR FC 4-0 auxquels il a infligé une cuisante défaite, mardi au stade

24-Février 1956. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Belahouel (23’ sp), Seguer (75’, 87’) et Lamara (90’+1) pour l'USMBA. Le match retour aura lieu le 5 décembre à Monrovia.

Enfin, le 2e club algérien engagé en Coupe de la Confédération, qui n’est autre que le Nasr Husseïn-Dey, a lui aussi réalisé une belle victoire face aux Diables Noirs du Congo grâce aux deux buts marqués respectivement par Gasmi (20’) et Mouaki (54’). Le match retour est prévu le 4 décembre à Brazzaville.

Mohamed-Amine Azzouz