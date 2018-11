MC Alger 2 - Al Nasr FC 1

Le Mouloudia d'Alger a valider son billet qualificatif pour les quarts de finale de la coupe Arabe des clubs.

Les Algériens ont brillement disposé de la formation Saoudienne d'Al Nasr par le score de 2 à 1. Les camarades du capitaine Hachoud ont ainsi confirmé leur supériorité face à un adversaire respectable, quand même. Pour rappel, le MCA a remporté la première manche à Ryad par le score de 0 - 1. Cette partie, assez plaisante dans l'ensemble est très disputée, a démarré sur des chapeaux de roues. Adoptant un schéma tactique porté sur l'offensif (4-3-3), les poulains de Helder Carreno étaient les premiers à se mettre en évidence. Se distinguant pas un jeu élaboré, les joueurs d'Al Nasr FC ont d'emblée mis la pression sur le camp adverse. 13', d'une jolie tête plongeante, Musa oblige Châal à se coucher pour capter le cuir. 24', Fahd, seul au point de penalty, ne parvient pas à cadrer. 25', le coup franc de l'international Marocain Hamed Allah passe à peine sur la transversale. De leur coté, les protégés du coach Amrouche, favorisant le jeu directe et long, ont surtout opté pour la prudence. En s'imposant dans les duels et les balles aériennes, les joueurs du MCA ont sur contre carrer les plans de l'adversaire. 26', Derrardja résiste parfaitement à la charge du défenseur central Sultan, avant de se pointer face au portier Waleed Abdallah. Sa balle est passée à coté, par contre. 31', Alerté par Bendebka, Mebarakou contrôle le cuir de la poitrine avant de tromper en toute quiétude le gardien pour l'ouverture du score. Juste avant la pause, Al Nasr, qui imposé une pression dans le but de revenir à la marque, manque une belle occasion par l'intermédiaire de Abderazak. Idéalement servi par le Brésilien Petros, échoue de peu fac à un excellent Châal. En seconde période, les visiteurs ont tenté le tout pour le tout en prenant de plus en de risque. Les joueurs du mouloudia ont de leur coté évolué en embuscade pour exploiter de la meilleure manière les espaces laissés par Al Nasr FC. Ainsi, les deux teams se sont rendu coup pour coup dans cette seconde mi-temps marquée par un jeu ouvert. 65, le centre de Derrardja est dévié dans ses filets par le défenseur Ghaleb. Il scelle ainsi le sort de cette confrontation malgré tous les efforts des Saoudiens pour reverser la vapeur. 70', le tir de Petros passe tout près du cadre. 74', la balle de Musa n'inquiète pas vraiment la gardien du MCA. Les joueurs du technicien Portugais parviendront à sauvé l'honneur, dans les arrêts de jeu, par l'intermédiaire d' Al Shahry sur coup franc. Il termineront à dix après l'expulsion du Nigérian Musa a deux minutes du coup de sifflet final.Une belle victoire des protégés du coach Amrouche, face à un adversaire assez coriace et très technique.

Rédha M.