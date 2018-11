Rencontre gouvernement - walis : La décentralisation, matrice du développement local

Ancrée en tant que culture de concertation, de dialogue et d’échange d’idées, la rencontre gouvernement-walis, la 8e du genre à être initiée sous le patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a ouvert ses travaux, hier, au palais des Nations de Club-des-Pins, à Alger.

Cette rencontre est placée sous le thème de «la gouvernance décentralisée pour une collectivité territoriales résiliente, innovante et entreprenante». Plusieurs membres de l’Exécutif étaient présents à cette concertation ayant réuni les walis, les walis-délégués, les chefs de daïra, les élus locaux, des hauts responsables de différentes institutions civiles et militaires, ainsi que des représentants des organisations patronales et le SG de l’UGTA. Cette rencontre a été marquée par le message du Président de la République, lu en son nom par le secrétaire général de la Présidence, M. Habba Okbi. «J’ai donné des instructions claires pour le renforcement de la décentralisation, la promotion du service public, et pour vous permettre d’assumer pleinement vos responsabilités en matière de gestion des affaires publiques locales», a indiqué le Président de la République à l’adresse des walis. Il a en effet exhorté ces derniers à adopter un nouveau mode de gouvernance, «basé sur l’initiative, l’anticipation, la gestion par objectif et l’approche par résultats». En ce sens, le Chef de l’Etat a formulé en outre une série d’instructions s’inscrivant au diapason de la stratégie nationale de développement du pays. Le Chef de l’Etat a mis en garde en outre contre «les manœuvres politiciennes» observées «à l’approche de chaque échéance cruciale».

Des manœuvres qui sont l’œuvre, dit-il, «d’aventuristes qui font dans la promotion de la culture de l’oubli, du déni et de la négation, qui ne seront jamais des forces de construction et d’édification». « Si certains réduisent les enjeux du présent et de l’avenir au changement et à la succession des responsables et des personnes, et entreprennent, pour des raisons obscures, de propager cette idée, l’enjeu est beaucoup plus grand», dira en effet M. Bouteflika. Par ailleurs, le Président de la République a affirmé qu’au moment où les walis et élus locaux s’attellent d’arrache-pied à la matérialisation des stratégies tracées sur le terrain, « nous constatons la propagation, dans la société, de fléaux représentés par des parasites handicapants pour vous et sabordant vos efforts à des fins malveillantes et qui s’appliquent, sans vergogne aucune, à imposer des pratiques répréhensibles et condamnables par la loi et la morale, à l’image de la corruption, le clientélisme et la bureaucratie ».

«Ces pratiques sont les maux les plus dangereux qui rongent notre société et les plus grands défis auxquels notre pays fait face à l’heure actuelle. Des pratiques face auxquelles il faut rester intransigeants et que chacun de vous doit combattre de toutes ses forces et par tous les moyens de dissuasion, et soyez assurés de tout mon soutien», a-t-il soutenu. En matière de sécurité, le chef de l’Etat a affirmé que « la réconciliation nationale et le vivre ensemble en paix sont devenus les grands titres d’une approche stratégique internationale de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme dans le monde»

Plaidoyer pour des collectivités locales créatrices de richesse

Présidant la rencontre, le ministre de l’Intérieur a mis l’accent sur le fait que les collectivités locales «sont un réservoir de compétences formées sur le terrain et au fait des préoccupations du citoyen et des entraves rencontrées par l’investisseur ». Rappelant les réformes du système judiciaire qui les régit, le renforcement de leurs moyens d’intervention et l’élargissement de leurs prérogatives, il expliquera que ce sont là des actions entreprises « afin d’atteindre une décentralisation effective, adaptée aux exigences de l’étape actuelle ». Des exigences s’articulant, dit-il, en termes «de création de richesses au niveau local, l’affranchissement de la dépendance à la rente pétrolière et le lancement d’initiatives dans le cadre du respect des responsabilités, pour amorcer une étape qualitative, celle de l’administration électronique, dont les contours ont été définis conformément aux directives et orientations du Président de la République ». Les démarches entreprises visent la prise en charge des besoins du citoyen et la garantie de son bien-être, a encore affirmé M. Bedoui, assurant que ces objectifs ne manquent pas de réalisme au vu des moyens mobilisés. Sur un autre registre, il a appelé à la mobilisation « de toutes les autorités et à leur tête le gouvernement, afin de régler les difficultés, à travers l’allègement de plusieurs procédures et la résolution des difficultés énoncées dans les recommandations de la rencontre de 2016 ».

Outre la création de nouvelles micro-activités au niveau des communes frontalières, M. Bedoui a rappelé que le gouvernement avait assuré, à partir desdites recommandations, une plus grande offre du foncier industriel, en revisitant certaines procédures réglementaires et juridiques qui ont permis la récupération de 552 hectares non exploités. Lors des deux dernières décennies, « l’Algérie a relancé les projets de réalisation de zones industrielles ayant rencontré des obstacles sur le terrain », a soutenu M. Bedoui, rappelant que les walis ont été chargés, en 2017, de réaliser 43 zones industrielles, en consacrant une enveloppe de 132 milliards DA, en sus « du transfert, en octobre dernier, de 14 procédures centrales relatives aux secteurs d’activité au niveau local, en vertu d’une instruction du Premier ministre ». Le ministre de l’Intérieur a également soutenu que « le développement local sera renforcé par des programmes palliatifs spécifiques décidés par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au profit des régions du Sud, des Hauts plateaux et des zones montagneuses ». « La finalisation des études relatives à ces programmes avec la participation de tous les secteurs, en prévision de leur application début 2019 conformément à un programme bien défini, ce qui permettra un traitement effectif des dysfonctionnements », a-t-il affirmé.

Plusieurs programmes communaux

au profit des régions frontalières

Les régions frontalières « jouissent d’un intérêt particulier de la part du Chef de l’Etat qui œuvre à mettre en place un programme d’action pour leur développement et la création de nouveaux postes d’emploi, à travers le financement de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales de plusieurs programmes communaux relevant de 12 wilayas frontalières pour une enveloppe de l’ordre de 4,4 milliards de dinars et des plans communaux de développement (PCD) », a-t-il expliqué. Sur un autre volet, les walis sont appelés à veiller personnellement sur les conditions de scolarisation des élèves du primaire, et à placer cette question « en tête des priorités» notamment après l’injection de 83 milliards DA pour la réhabilitation de ces établissements scolaires. «Dans le cadre du projet d’une école de qualité pour la préparation d’une génération maîtrisant les nouvelles techniques lui permettant d’assumer ses responsabilités envers sa nation et sa société, veiller au bon fonctionnement de cette école constitue l’une des missions des collectivités locales », a-t-il soutenu. Revenant sur nombre de carences enregistrées en phase d’évaluation de cette année, le ministre de l’Intérieur a fait état d’un « programme urgent» s’étalant sur trois ans pour prendre en charge les écoles primaires. A ce propos, il a mis en avant l’impératif de hisser le niveau de prise en charge des apprenants du primaire, déplorant « le fait que nos enfants grelottent dans des classes délabrées et dépourvues de chauffage et d’équipements adéquats, dans des écoles où la cour peut constituer un danger pour eux ». «De même qu’il est inconcevable que des écoles primaires soient dépourvues de cantines scolaires aménagées et équipées offrant un service de qualité, notamment dans les régions où les élèves se trouvent obligés de parcourir de longues distances pour rentrer chez eux. La rencontre gouvernement-walis a été ponctuée en outre par l’intervention de plusieurs ministres qui ont mis en avant l’importance d’une contribution efficiente des walis dans divers secteurs d’activités. Les walis, quant à eux, ont été unanimes à saluer la promotion de la décentralisation par les hautes autorités du pays, ce qui permet, selon eux, une célérité dans la prise de décision et une efficacité dans l’action du développement local.

Karim Aoudia