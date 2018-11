Le sous-secrétaire d'Etat américain aux Affaires politiques, David Hale, effectue une visite de travail en Algérie, aujourd’hui et demain, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il sera reçu et aura des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, ainsi qu'avec d'autres hauts responsables algériens, précise la même source. «Les questions inhérentes au renforcement de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines et celles ayant trait à la situation régionale et internationale seront à l'ordre du jour des discussions qu'aura M. Hale avec ses interlocuteurs en Algérie», ajoute le communiqué.