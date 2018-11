À l’occasion de la fête nationale de son pays : Le président Bouteflika félicite son homologue mauritanien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé à son homologue mauritanien, le Président Mohamed Ould Abdelaziz, un message de félicitations à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de son pays, dans lequel, il lui a réitéré son attachement à poursuivre le travail ensemble, en vue de hisser les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays, à des niveaux plus élevés. «Il m’est particulièrement agréable, au moment où la République islamique de Mauritanie célèbre son 58e anniversaire de sa glorieuse fête nationale, de vous présenter, au nom du peuple et gouvernement algériens et en mon nom personnel, les félicitations les plus chaleureuses et les vœux les meilleurs, priant Dieu le Tout-Puissant, de vous accorder santé et bien-être et, au peuple mauritanien frère, davantage de progrès et de prospérité sous votre direction éclairée», a écrit le chef de l'Etat dans son message. Le Chef de l'Etat a conclu en réitérant au président Mohamed Ould Abdelaziz sa «ferme volonté de poursuivre, de concert avec vous, le travail en vue de hisser les relations de fraternité et de coopération existantes entre nos deux pays frères à des niveaux plus élevés, en concrétisation des ambitions de nos deux peuples frères vers le progrès et la prospérité».