Réunion des MAE de l’UMA : L’Espagne et la France saluent l’initiative de l’Algérie

L’ambassadeur d’Espagne en Algérie, Fernando Moran Calvo-Soleto, a indiqué, hier à Oran, que son pays saluait l'initiative de l'Algérie pour

la tenue d'une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Union du Maghreb arabe (UMA), soulignant son utilité

pour l'intégration dans la région.

«Le ministre espagnol des Affaires étrangères a félicité, mardi, l’initiative algérienne considérant l’intégration maghrébine comme une priorité», a déclaré M. Moran Calvo-Soleto, invité du «Forum des citoyens», organisé par le groupe de presse Ouest Tribune, dans sa réponse à une question sur le récent appel de l’Algérie pour la relance de l’UMA. L'Algérie avait saisi officiellement jeudi dernier le Secrétaire général de l'UMA, pour l'appeler à organiser dans les délais les plus rapprochés, une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UMA», une initiative qui «s'inscrit en droite ligne de la conviction intime et maintes fois exprimée par l'Algérie de la nécessité de la relance de l'édification de l'ensemble maghrébin et de la réactivation de ses instances», avait indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Quant à la France, elle a pris connaissance avec un «grand intérêt» de la proposition algérienne, appelant les pays membres à la relance de l'Union du Maghreb arabe (UMA), a indiqué le Quai d'Orsay. «C'est pourquoi elle (France) prend connaissance avec un grand intérêt de la demande faite par l'Algérie au Secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe d'organiser, dans les délais les plus rapprochés, une réunion du Conseil des ministres des affaires étrangères de l'Union du Maghreb arabe», a indiqué lundi dernier, la porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Agnès Von der Mühll, dans une déclaration publiée mardi sur le site de ce ministère.

Elle a rappelé que la France a déjà eu l'occasion de «marquer son attachement au dialogue entre les Etats du Maghreb et à un processus d'intégration régionale entre les pays du Maghreb, avec lesquels elle entretient des liens d'une densité exceptionnelle».