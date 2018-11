« Compte à rebours : faire face aux nouvelles menaces ? » : Les scénarios de sortie de crise de M. Hubert Védrine

Pour l’ancien ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, le monde dans lequel nous sommes aujourd’hui «n’a été prévu ni par les uns ni par les autres, d’où les chocs que nous constatons sur la planète».

Devant l’assistance venue écouter sa conférence «Compte à rebours : faire face aux nouvelles menaces ?», présentée à l’institut culturel français à Alger, le 16 novembre courant, il précisera que par les uns et les autres, il entend ceux qui croyaient que leur système allait régir le monde au lendemain, notamment de la Seconde guerre mondiale. A savoir occidentaux, ex-URSS et pays du Tiers monde. Aussi leurs illusions se sont évaporées. L’arrivée de la Chine et des Brics sur la place n’a pas permis de construire ce monde rêvé. Ce qui fera dire à Hubert Vedrine que «ce qui se passe est tellement différent des attentes» nourries par les uns et les autres. La conséquence de cette désillusion est qu’aujourd’hui «il n’y pas de communauté internationale au sens rêvé», qu’il n’ y a pas «de communauté des peuples» et qu’il «n’y pas de gouvernement mondial».

Et plus encore, soutiendra-t-il, «il n’y aura jamais un président global pour un monde global». C’est le temps de la désunion. Partant de ce constat, Hubert Vedrine estimera, cependant, que nous ne sommes pas prêts «dans les prochaines années de voir le retour de la domination occidentale». Selon le conférencier, les occidentaux qui ont perdu le monopole de la conduite des affaires ont changé de comportement. Ainsi même si, selon lui, «ils demeurent importants» dans l’échiquier mondial, il n’en reste pas moins vrai qu’«ils n’ont plus comme mission historique d’aller imposer leur point de vue aux autres quand bien même l’idée de l’intervention fait partie de leur ADN». A telle enseigne, selon lui, que les interventions occidentales seront de moins en moins nombreuses à l’avenir.

Pas de retour à la domination occidentale

Et si ce monde ne sera plus dominé par les occidentaux cela ne signifie pas pour autant qu’il sera dominé entièrement par «la Chine qui n’a plus de limites», car ayant, selon lui, «le sentiment de pouvoir aller là où elle veut». Toutefois, dira-t-il, «elle sera obligée de fixer ses propres limites pour éviter la constitution d’une coalition en vue de l’endiguer». En un mot, la Chine «devra faire des compromis, renoncer à des illusions et s’auto-discipliner». Ce monde aussi ne sera pas dominé par les pays émergents en raison de divisions qui les minent. Et encore moins par le monde arabo-islamique qui n’est pas mieux loti. «Les visions panarabes n’ont pas fonctionné», a-t-il affirmé. L’Afrique aussi n’est pas en mesure de prendre les rennes du monde puisque, selon Hubert Vedrine, «il n’y a pas une Afrique mais des Afriques». Le résultat de cette incapacité des uns et des autres à dominer est le monde chaotique dans lequel on se trouve. En effet, a-t-il tenu à préciser, si aujourd’hui il y a moins de tensions et absence de conflits, cela ne veut pas dire pour autant qu’il y a paix. Pour illustrer ses propos, il usera d’un langage propre aux météorologues. Ainsi, dira-t-il, «dans ce monde il n’y a pas de mer calme ni de cyclones mais une mer agitée tout le temps». La solution réside, de l’avis du conférencier, dans le multilatéralisme car, selon lui, «mieux vaut coopérer pour régler les problèmes collectifs ».

Chacun doit jouer son rôle

Et de poursuivre : «Il faut que chacun joue son rôle sans pour autant que cela soit déresponsabilisant». Et de continuer en déclarant : «Il faut surmonter les risques de dissension et créer une culture commune en parlant des sujets qui intéressent les pays» car, selon lui, ces derniers «ont tendance aujourd’hui à se dégager des contraintes». Faut-il pour autant craindre le pire pour notre monde confronté aux menaces écologiques, à l’explosion démographiques et à la révolution numérique? Non si l’on se fie aux propos tenus par le conférencier à la fin des débats. Ainsi, dira-t-il, «le chaos n’est pas la guerre mondiale, il est une phase de transition qui prépare une recomposition, qui prépare un compromis général». Il se défendra d’avoir voulu angoisser. «J’ai fait une description honnête en parlant des désillusions des uns et des autres», a-t-il affirmé.

L’UPM n’a pas de sens

Interrogé au cours du débat sur l’Union pour la Méditerranée (UPM), lancée par l’ancien président Sarkozy, il dira que, selon lui, «l’UMP n’a pas de sens», et de clarifier sa vision en affirmant qu’«une Union au niveau des dirigeants va forcément retomber sur les mêmes problèmes qui existent entre les pays qui composent cet espace méditerranéen». c’est pourquoi de son avis «il faut que les liens soient apaisés avant».

Nadia Kerraz