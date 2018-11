Prix Emir- Abdelkader de la paix : Décerné à l’ancien évêque d’Alger Henri Teissier

Le Prix Emir-Abdelkader de la paix, décerné par l’association «Ala khouta Al Amir» (Sur les traces de l’Emir), a été attribué à l’ancien évêque d’Alger, Henri Teissier. Le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, qui a remis ce prix à Charles Raymond, directeur du centre «El Amel» de la ville de Mascara, a souligné que le prix Emir- Abdelkader de la paix, décerné à l’évêque Teissier, est une reconnaissance du rôle de cet homme et de son action en Algérie, contribuant à la compréhension entre les peuples et à l’amitié. Charles Raymond a indiqué qu’Henry Teissier, qui a vécu une soixantaine d’années en Algérie au service des Algériens, les soutenant dans leur revendication d’indépendance, était un admirateur de l’Emir Abdelkader, auquel il a dédié un ouvrage où il loue ses qualités d’homme de tolérance et de paix. Le prix décerné à l’évêque Teissier est un burnous traditionnel et une effigie frappée aux motifs de célébration de la moubayaâa (allégeance) à l’Emir Abdelkader.

Le maire de la ville d’El Kader (Etats-Unis d’Amérique), Josh Bob, qui conduit une délégation américaine dans la célébration de l’anniversaire de l’allégeance à l’Emir Abdelkader, a appelé à la consolidation des relations algéro-américaines dans tous les domaines, saluant le grand effort déployé dans ce sens au niveau de sa mairie et des Etats-Unis d’Amérique. La chef du «Projet El Kader d’éducation et d’enseignement» aux Etats-Unis d’Amérique, Katy Gramms, a valorisé «la coopération fructueuse» entre l’association qu’elle préside et l’association «Sur les traces de l’Emir El Djazaïri» en matière d’échanges culturel et éducatif, ainsi que l’œuvre visant, dans le cadre de ce projet, un rapprochement entre musulmans et non-musulmans aux USA, s’inspirant des valeurs prônées et défendues par l’Emir Abdelkader. Pour rappel, le «Prix Emir-Abdelkader de la paix» a été créé il y a quatre années par l’association «Sur les traces de l’Emir». La première édition a été décernée au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, la deuxième au regretté Boualem Bessaieh et la troisième au diplomate algérien Lakhdar El Ibrahimi en 2017.

Création d’une base de données d’œuvres académiques sur l’émir

Les participants au premier colloque international sur «L’Emir Abdelkader entre deux rives», dont les travaux ont pris fin hier à Mascara, ont recommandé la création d’une base de données des œuvres académiques réalisées sur l’Emir Abdelkader en Algérie et à l’étranger. Dans un communiqué à l’issue de cette rencontre, organisée à l’occasion du 186e anniversaire de l’allégeance à l’Emir Abdelkader, un appel est lancé aux chercheurs sur la pensée et la personnalité de l’Emir Abdelkader et à tous ceux détenant des documents d’archives ayant un lien avec l’Emir Abdelkader dont des familles dans leurs bibliothèques privées, pour enrichir la base de données à créer au service de la mémoire nationale. Le même communiqué recommande d’installer, à l’Université de Mascara, un réseau scientifique en patrimoine de l’Emir Abdelkader composé notamment d’universitaires, de chercheurs et d’étudiants, pour documenter toutes les études dans ce domaine et publier les œuvres de ce premier colloque dans un ouvrage qui sera une référence pour les étudiants et chercheurs.