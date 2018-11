Exposition des produits algériens à Libreville : Grande affluence

L’Exposition spécifique des produits algériens à Libreville (Gabon), inaugurée mardi dernier, a attiré de nombreux visiteurs venus découvrir un éventail de produits proposés par les entreprises algériennes exposantes.

Au deuxième jour de cette manifestation économique, première du genre dans ce pays de l’Afrique centrale, les visiteurs de ce Salon semblent conquis par les produits algériens. L’intérêt des Gabonais, porté particulièrement pour les produits électroménagers et les équipements agricoles exposés, est motivé par la qualité et la diversité, ont confié à l’APS des visiteurs de cette foire qui se tient jusqu’au 2 décembre. Au stand du groupe Condor, spécialisé dans la fabrication des équipements électroniques et électroménagers, la présentation des nouveaux produits de cette société suscite l’intérêt aussi bien des ménages que des opérateurs économiques locaux. Selon le représentant de ce stand, la participation du groupe vise «à donner une visibilité à ses produits sur le marché gabonais à travers des partenaires locaux». Condor, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 20 millions de dollars au titre de ses exportations au premier semestre 2018, participe à cette exposition avec un panel de nouveaux produits électroménagers et électroniques. Le groupe compte réaliser un chiffre d’affaires d’exportations de 50 millions dollars à la fin 2018 et de 100 millions dollars à fin 2019, selon le représentant du stand. Pour sa part, «Golden Drink», entreprise de production d’eau minérale, jus et boissons gazeuses, y participe avec une grande variété de produits. Pour le représentant de cette entreprise basée à Akbou (Bejaia), le Gabon est un «marché prometteur» qui offre à cette société de grandes opportunités pour commercialiser ses produits. «Serina», entreprise agroalimentaire spécialisée dans la fabrication des pâtes alimentaires, suscite également l’intérêt d’opérateurs gabonais à la faveur de la qualité et le prix, se réjouit le représentant du stand. Egalement présente à cet événement, la compagnie aérienne nationale Air Algérie va mettre en exploitation prochainement une nouvelle desserte Alger-Libreville pour faciliter le déplacement des voyageurs, notamment les opérateurs économiques des deux pays.

D’autres entreprises de fabrication de produits cosmétiques et de bien-être sont présentes à cette foire qui se veut, selon leurs représentants, une «vitrine» des produits algériens au Gabon lequel constitue, selon eux, un «marché prometteur». Rencontré dans les allées du Salon, un représentant du ministère gabonais du Commerce, M. Joel Sandro Obiang, a déclaré à l’APS que l’Algérie et le Gabon sont liés par des partenariats commerciaux «importants». Dans ce sens, M. Obiang met en avant l’intérêt porté aux secteurs à fort potentiel, notamment l’agriculture, que l’Etat gabonais veut développer en partenariat avec l’Algérie à travers des «partenariats fructueux».

Organisée au jardin botanique de la capitale gabonaise, cette foire des produits algériens s’étend sur un stand d’une superficie de 1.500 m2, qui est affecté aux 70 entreprises algériennes participantes lesquelles activent essentiellement dans le secteur agricole et agroalimentaire ainsi que dans les industries mécanique, électronique et électroménager, chimique et pétrochimique et dans la branche des travaux publics. Dans le cadre du déploiement d’une nouvelle dynamique à travers diverses manifestations économiques algériennes à l’étranger, celle de Libreville a été précédée, cette année, par celles organisées à Washington, Bruxelles, Nouakchott et Doha. Un Comité interministériel de programmation des manifestations économiques algériennes sur les plans africain et international avait été installé en octobre dernier pour le suivi des expositions algériennes et le soutien des opérateurs économiques pour promouvoir leurs produits à l’étranger.