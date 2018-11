Industrie automobile : Renforcer la sous-traitance

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a réaffirmé hier que le secteur de l’industrie automobile, que l’Algérie avait lancé ces dernières années, nécessitait «du temps pour atteindre les résultats escomptés». Lors d’un exposé sur son secteur devant la Commission des Affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Yousfi a précisé que le secteur de l’industrie automobile en Algérie nécessitait du temps pour atteindre les objectifs tracés. «Dans cette industrie, il existe trois facteurs principaux à prendre en considération, à savoir le temps, le renforcement de la sous-traitance et la transparence», a-t-il ajouté. Selon le ministre, le secteur table sur la production de 400.000 véhicules à l’horizon 2020, après l’augmentation des capacités de production dans les usines opérationnelles et l’entré en service d’autres projets, révélant l’enregistrement de la production de 110.000 véhicules en 2017. Concernant l’industrie mécanique, le ministre a rappelé que l’Algérie détenait «une bonne expérience» dans ce domaine à travers la Société nationale des véhicules industriels (SNVI), présente depuis 40 ans avec un taux d’intégration de plus de 80%.

Evaluant les activités de la Société, le ministre a indiqué qu’«il est vrai que la SNVI n’a pas encore réalisé sa mutation technologique, mais je demeure convaincu qu’elle y parviendra à travers ses partenariats».