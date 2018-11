Djamaa EL Djazair : Les travaux entrent dans leur phase finale

La Grande mosquée d’Alger est entrée dans sa phase finale et le taux d’avancement des travaux a atteint plus de 90 %. L’immense édifice devrait être réceptionné d’ici la fin de cette année. C’est ce qu’a révélé, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville lors de sa visite d’inspection effectuée mardi, sur le site.

Cité par l’APS, Abdelwahid Temmar a indiqué en effet que la phase des gros œuvres est pratiquement achevée et précisé qu’il reste que les dernières retouches et certains travaux techniques relatifs à la sonorisation, à l’éclairage et au décor général. Il s’est attardé à cette occasion dans la salle de prière où les travaux de pose de dalles sont entièrement achevés en attendant la pose des tapis la semaine prochaine.

Il convient de noter que le tapis de la salle de prière de la grande mosquée d’Alger est d’une conception entièrement locale, l’œuvre de l’entreprise algérienne ‘‘Tapidor’’. Dans ce contexte, il est à souligner que l’ouvrage «a été choisi par le Président de la République lui-même». Ce tapis est tissé par une main-d’œuvre algérienne qui a mis tout son savoir-faire pour fabriquer cette pièce parmi les plus grandes jamais faites dans le monde musulman, s’étalant sur une superficie de 20.000 m2. En outre, le toit de la salle de prière, lui aussi a été entièrement achevé et s’élève à une hauteur de 45 mètres.

Il supporte, quant à lui, une immense coupole d’un diamètre de 50 mètres culminant à une hauteur de 70 mètres.

Lors de cette visite, le ministre a également visité le ‘‘Mihrab’’ ainsi que la tribune dont les travaux ont été finalisés. Un chef-d’œuvre dont la décoration a été confiée à une société algérienne spécialisée dans la sculpture sur bois. Saluant les réalisations de cette entreprise algérienne, M. Temmar a tenu, à cette occasion, à affirmer son encouragement à toutes les micro-entreprises algériennes qui ne cessent de confirmer leur présence et leur rôle dans de grands projets.

A l’intérieur de ce monument religieux culturel, il a été procédé à l’installation du lustre principal au milieu de la salle de prière. Un lustre qui a été placé sous huit projecteurs, relié au plafond par 30 câbles métalliques, à côté des 89 autres petits lustres qui donneront certainement une extrême élégance et luminosité scintillante à ce bijou architectural.

M. Temmar qui a visité le salon d’honneur de la mosquée ainsi que le pavillon réservé à l’imam pour les cercles d’évocations, les assises du Coran et la préparation des cours et les prêches du vendredi s’est rendu aux espaces verts entourant la mosquée et au jardin islamique où plusieurs arbres ont été plantés à l’image du figuier, de l’olivier et du grenadier. Il s’est enquis des deux passages menant de la salle de prière vers la façade maritime.

Le premier responsable du secteur de l’Habitat a, en marge de cette visite, relevé la nécessité de respecter les délais d’achèvement des travaux et la réception du projet et les normes de sécurité.

Considérée comme étant est la plus grande d’Afrique et la troisième plus grande au monde, après Masdjid Al-Haram de La Mecque et Masdjid Al-Nabawi de Médine, la grande mosquée d’Alger a été construite sur une superficie de 27 hectares. Cette œuvre architecturale dont le projet de réalisation a été lancé début 2012, compte une salle de prière d’une superficie de 20.000 m2, un minaret haut de 267 m et une bibliothèque, un centre culturel, une maison du Coran, ainsi que des jardins, un parking, des blocs administratifs et des postes de protection civile et de sûreté et des espaces de restauration.

Kamélia Hadjib