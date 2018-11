Algérie-UE : Renforcer la coopération bilatérale

Une délégation du groupe de travail (Est-OÒîuest) au Conseil de l’Union européenne (UE) a été reçue, avant-hier, au siège de l’Assemblée populaire nationale (APN), par le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l’étranger, Abdelhamid Si Afif. Selon le communiqué de l’APN, les deux parties ont évoqué de nombreux sujets ayant trait aux domaines de coopération entre l’Algérie les pays membres de l’UE et traité à cette occasion des questions aussi importantes les unes que les autres, à l’instar de la migration clandestine, un sujet épineux ces dernières années et qui concerne les deux rives de la Méditerranée.

A cet effet, M. Si Afif a insisté sur la multiplication des efforts pour essayer d’endiguer un tant soit peu ce phénomène grandissant et suggéré d’adopter une «approche globale qui repose sur le développement des pays exportateurs de migrants».

Sur un autre registre, en l’occurrence la situation dans la région, le député du FLN précisera que l’activation de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) doit être impérativement «axée sur les fondements solides et objectifs qui prennent en charge les intérêts de tous».

Saisissant l’occasion, le président de la commission des affaires étrangères n’a pas omis de saluer les bonnes relations entretenues entre l’Algérie et les pays membres de l’Union européenne dans plusieurs secteurs, mettant en avant à ce propos la diversification des domaines de partenariat, un partenariat basé sur le concept gagnant-gagnant, indique le même communiqué.

Par ailleurs, lors de la rencontre, le représentant algérien a mis en exergue «le rôle de l’APN et les étapes de son évolution et son précieux apport au processus démocratique parachevé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, par une série de réformes sanctionnées par le dernier amendement constitutionnel qui a consacré davantage de droits et de libertés».

Aussi, le responsable a préconisé la recherche d’une solution juste au conflit sahraoui, déplorant le fait que certains pays européens n’aient pas respecté la décision de la Cours de justice européenne (CJUE) portant sur «l’exploitation illégale des richesses du Sahara Occidental».

Pour sa part, la délégation du groupe de travail (Est-Ouest) au Conseil de l’UE s’est dite «satisfaite d’être en Algérie», saluant «les efforts de notre pays dans la promotion de ses relations avec l’UE».

La délégation européenne a saisi cette occasion pour exprimer son souhait de voir la «coopération bilatérale se renforcer davantage dans de nombreux domaines et augmenter les opérations des échanges entre les deux parties». Et d’ajouter que l’UE était «disposée à dialoguer avec l’Algérie en toute transparence pour sortir avec des décisions fructueuses concernant la coopération commune».

Mohamed Mendaci