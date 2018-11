Dans la LUCARNE : Real Madrid, l’ombre de Cristiano

L’adage qui dit que «quand un être vous manque, tout est dépeuplé», s’applique parfaitement bien en Liga espagnole et ailleurs aussi. C’est comme une règle générale, même si certains clubs arrivent à réussir leur transition sans trop de «casse». Le Real de Madrid, un club qui a remporté quatre ligues des champions en cinq ans, dont trois consécutives, n’est pas n’importe qui ! Il a réussi à susciter le respect grâce au brio d’un coach nommé Zinedine Zidane, mais aussi un joueur d’exception, Cristiano Ronaldo.

Ce joueur, buteur incontesté de la Ligue des champions avec plus de 100 buts, vient de quitter le Real durant le mercato estival. Son transfert à la «Vieille dame» avait fait des

«vagues» dans les milieux footballistiques, eu égard à sa valeur dans les «marchés des transferts». Ce fut un véritable évènement, comme l’a été une année plus tôt, le départ de Neymar du Barça au Paris St-Germain pour la modique somme qui a à peine dépassé dans les faits les 222 millions d’euros. On parle de 258 millions d’euros empochés par le club catalan. Aujourd’hui il est question de son retour éventuel. Cristiano a quitté le Real pour la somme de 105 millions d’euros, bien loin du transfert de Dembélé de Dortmund au Barçà avec 148 millions d’euros. Ceci dit, l’argent qui circule dans le football mondial dépasse tout entendement et laisse le commun des mortels abasourdis par ces sommes qui donnent l’impression de voler d’un camp à l’autre avec une grande aisance. Cependant, Cristiano ne voulait pas partir, pareil pour Zidane. Il a été indirectement poussé à quitter suite à l’intransigeance de Florentino Pérez qui a refusé son augmentation et surtout de tendre l’oreille à Zidane en acceptant sa politique sportive relative aux transferts et les renforts pour le Real Madrid. Il faut dire qu’au sein du groupe, on avait estimé que sans Cristiano, vieillissant, la maison blanche pouvait garder ses «fondations» aussi solides qu’elles l’étaient jusque-là. De plus, certains joueurs, à l’instar d’Isco et de Carvajal, et même ceux qui n’arrivent pas encore à se frayer un chemin parmi les «grands» ont «bien vu» son départ.

Il est clair que l’arrivée de Lopetigui n’a été en fin du compte qu’un «leurre» qui aura duré quelques mois, avant qu’on le remplace surtout après la débâcle, presque provoquée, contre le Barça. Certains joueurs n’ont pas été à la hauteur des espérances. Ils pouvaient faire quelque chose, mais ils n’ont pas réussi.

On a fait venir Solari de la Castilla. Le jeune argentin, ancien du Real Madrid, a entamé sa nouvelle fonction avec des résultats qui ont dépassé toutes les espérances, notamment leur large victoire en Ligue des champions face aux Tchèques de Pelzen (5 à 0). Puis, il y eut cette victoire convaincante contre Celta Vigo, chez lui, sur le net score de (4 à 2). Il y avait des espoirs de le voir rattraper Zidane, si ce n’est plus. On l’avait même confirmé dans son poste jusqu’à la fin de la saison. Le sourire était palpable sur toutes les lèvres... Mais, contre toute attente, Solari et son groupe sont tombés lourdement comme un fruit mûr. De plus, l’adversaire qui les a fait revenir à la raison du terrain est un certain Eibar, de loin, plus «faible» que le Real Madrid. Ils l’ont battu sur le net score de (3 à 0). Ahurissant ! La note est salée, mais deux des trois buts étaient entachés d’irrégularités : lors du 2e but, il y avait faute sur Odriozola et au 3e un des joueurs qui avaient participé à l’action était en position d’hors-jeu. Au delà du résultat, le Real Madrid n’était que l’ombre de lui-même. Les joueurs manquaient de «jus» et n’arrivaient pas à stopper les joueurs d’Eibar qui ont réalisé dans l’ensemble un très bon match —méritant au passage de l’emporter. Les actions du Real Madrid, faut-il le répéter, étaient très «maigres». Cette défaite vient de remettre en cause certaines assurances de Pérez, qui doit revoir sa copie. Le moins que l’on puisse dire, c’est que sa tâche sera des plus rudes s’il ne change pas certaines choses, puisque des joueurs donnent l’impression d’être en villégiature. Et tout le monde sait que le football espagnol a connu un net nivellement par le bas. Le départ de Cristiano a obligé Pérez à «bien ruminer» son coup qui risque d’être un «grand ratage» !

Hamid Gharbi