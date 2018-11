Coupe Arabe des clubs (8es de finale retour) : Ce soir à 18h au stade du 5-juillet

Les mouloudéens en pole position

Le Mouloudia d’Alger reçoit ce soir à 18h00 le doyen des équipes d’Arabie Saoudite, en l’occurrence Al Nasr FC. Une rencontre comptant pour la seconde manche des huitièmes de finale de la coupe Arabe des clubs. Pour rappel, les Algériens s’était imposés à Ryadh par le score étriqué de un but à zéro. Malgré son avantage au score et celui de se produire at home devant son public, le MCA, pas au mieux de sa forme, affiche certaines appréhensions face à un redoutable adversaire. «Il faut oubliez la victoire réalisée à Riyad et se concentrer sur la prochaine confrontation avec la formation d’Al Nasr. Je ne tolérerais aucun relâchement. Le fait d’avoir bien négocié la première manche est une bonne chose. Cependant, la qualification est loin d’être acquise. Il faut qu’on réussisse notre match au 5-Juillet, si on veut se passer aux quarts de finales. Je remercie les joueurs pour leurs efforts, mais je ne suis pas satisfait de certaines erreurs commises. Cela ne doit pas se répéter dans le futur. Il faut essayer de s’appliquer pour qu’on puisse gagner le match face à Al Nasr », a déclaré à la presse le coach Amrouche à l’issue de la dernière séance d’entraînement, avant de poursuivre. «Ça sera un match difficile, face à une bonne équipe saoudienne. On doit bien gérer cette partie pour éviter toute mauvaise surprise. Notamment le début de rencontre. L’adversaire va certainement faire de son mieux pour essayer de nous piéger. Al Nasr FC dispose de bons joueurs techniques qu’il va falloir bien neutraliser. Par ailleurs, je ne vous cache pas que l’absence de certains éléments va sérieusement nous handicaper».

À noter que Azzi, suspendu, Arous, Nekkache et Amada encore convalescents, manqueront à l’appel. Avec Des absences dans les trois compartiments, le staff technique devra ainsi trouver des solutions de rechange pour composer son «onze» rentrant. On parle du duo Derrardja-Souibah pour former l’attaque mouloudéenne, alors que la paire Mebarakou-Demou composera la charnière centrale face à Al Nasr FC.

La délégation saoudienne est arrivée à Alger lundi matin. L’équipe s’est entrainée le soir même à l’heure du match au stade 5-Juillet. Par ailleurs, l’international marocain manquera à l’appel à l’occasion de cette confrontation. Ce dernier n’a pas fait le déplacement à Alger.

La formation d’Al Nasr FC occupe la seconde place du classement du Championnat Saoudien, à trois points du leader Al Hilal.

Rédha M.