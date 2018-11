Coupe de la CAF (1er Tour préliminaire Aller)

Bonne entame des Sang et Or

Le Nasria a réussi, hier soir, son entrée en coupe de la CAF, en s’imposant face aux Diables Noirs du Congo. Sans vraiment briller, les Husseindéens ont réalisé l’essentiel, en arrachant une précieuse victoire qui les laisse entrevoir la manche retour sous de bons auspices.

L’entraîneur nahdiste Mohamed Lacet a aligné en la circonstance l’équipe suivante : Boussouf, Dib, Laribi, Azzi, Allati, Raiah (Ouadji, 71’), Harrag, Chouiter (Mouaki, 37’), Khacef, Gasmi,

Yaiche (Baali, 79’).

Il faut reconnaître néanmoins que la tâche des camarades de Gasmi n’a pas été aussi simple que le laisse entendre le score. En effet, malgré la défaite, l’équipe congolaise n’a pas démérité. Pratiquant un beau football et disposant d’éléments de bonne qualité sur le plan technique et qui se sont bien battus, l’équipe visiteuse manquait néanmoins de métier. Cela était apparent. Le Nasr Hussein-Dey aurait pu aussi gagner ce match par un meilleur score, au vu des deux nettes occasions manquées en toute fin de matche par ses attaquants, notamment sur l’action qui a vu le capitaine Gasmi, bien servi par Allati, manquer un but tout fait dans les ultimes minutes de la partie. les Sang et Or sont parvenus à marquer à deux reprises, grâce à Gasmi, idéalement servi par Yaiche (20’), et ensuite par Mouaki, incorporé en cours de jeu, sur une superbe action individuelle, suivie d’un puissant tir cadré, qui ne laissa aucune chance au keeper des Diables Noirs (54’). Le NAHD a mérité sa victoire, seulement il y avait trop de déchets dans son jeu. Lacet et son staff doivent impérativement y remédier, pour permettre à l’équipe d’être plus rigoureuse sur le plan tactique et, par conséquent, offensivement plus efficace. La rencontre a été suivie par un public clairsemé. Seuls les supporters nahdistes les plus fidèles ont bravé le froid de canard du stade du 5-Juillet pour aller soutenir leur équipe de toujours. Le Nasria se déplacera dans deux semaines au Congo Brazzaville, avec la ferme conviction de préserver son avantage de deux buts et ainsi passer ce cap du 1er tour préliminaire. Il devra se montrer solide, car l’équipe adverse dispose de bons joueurs capables de poser d’énormes problèmes aux Sang et Or, notamment dans un contexte totalement différent à celui du stade du 5-Juillet. Bonne opération donc pour le Nasria, en attendant le match retour.

Mohamed-Amine Azzouz