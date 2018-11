Enfants des rues : A Qui la faute ?

Ils sont taxésd’enfants tarés, aux trente-six mille vices et péchés. Certains passants les évitent, changent de trottoir, de rues même, pour ne pas tomber nez à nez avec ces mômes, mal habillés, cheveux ébouriffés et visage rongé par la misère et la souffrance, à la fois interne et externe.

Leur seul tort, c’est de n’avoir pas eu droit à l’affection et la protection suffisantes de leur famille pour ne pas être stigmatisés «enfants de la rue » ou encore échapper à d’autres qualificatifs méprisants, dévalorisants et humiliants pour leurs petites et frêles épaules qui portent des soucis bien trop lourds pour eux. C’est dur d’être un enfant livré à l’ingratitude et l’arrogance de la société. C’est insoutenable d’être un «enfant de la rue». C’est affligeant de se sentir abandonnés à son triste sort, et encore plus de savoir son innocence brisée, à chaque levée du soleil. Qu’ils soient mendiants, sans abris ou autres, ils ne peuvent passer inaperçus dans nos villes qui ne sont ni accueillantes, ni hospitalières au point de fermer les yeux et les oreilles aussi sur le cri de détresse de ces petites âmes, meurtries par l’indifférence. Aujourd’hui, des enfants empruntent le chemin de la mendicité et plongent dans le monde de la drogue, exploités par des réseaux spécialisés. Ces phénomènes universels, encouragés par la crise économique mondiale, n’épargnent pas notre pays. Il suffit de se déplacer dans les rues d’Alger pour voir tous ces enfants, filles et garçons, qui accostent les passants pour leur demander quelques pièces, pas toujours pour calmer leur «estomac». Certains affichent d’ailleurs clairement le sort réservé à la recette de la journée. En effet, nos rues expriment, haut et fort, le cri de détresse de ces fugueuses, venues d’autres wilayas, ou encore ces enfants et adolescents qui atterrissent dans la capitale, dorment sur les trottoirs, sur les bancs des abris de bus exposés à tous les dangers, notamment quand il s’agit des filles. Les services de la Sûreté nationale ne chôment pas avec tous ces enfants qui se transforment parfois en mendiants attitrés, pour certains, et en voleurs pour d’autres.

Les centres spécialisés face à la réalité du terrain

Il existe en Algérie, qui a ratifié la Convention de la protection de l’enfance, prés de 400 établissements de rééducation, destinés à l’enfance en danger. Il faut dire aussi que ce phénomène a pris de l’ampleur ces dernières années avec l’augmentation de divorces dans les foyers algériens, d’une part, et les comportements «modernes» copiés sur l’étranger, à l’origine de comportements incompatibles avec nos mœurs. C’est pour cela que très souvent ces centres s’avèrent insuffisants ou tout simplement n’arrivent pas à réaliser les objectifs qui leur ont été assignés. Aussi, une nouvelle carte des centres d’accueil est en cours d’élaboration pour aller vers un redéploiement de ces derniers, s’inscrivant dans le cadre de l’adaptation de ces établissements afin d’accomplir au mieux leur mission, pas seulement en tant qu’établissement d’éducation et d’enseignement professionnel mais surtout dans la réinsertion sociale. Mais le problème qui se pose, c’est la situation de l’enfant qui y séjourne lorsque il dépasse l’âge légal, d’autant plus qu’aucune solution de rechange n’est proposée.

À titre illustratif, les services de la Sûreté nationale avaient enregistré, pour les quatre premiers mois de l’année 2017, pas moins de 2.626 cas d'enfants en situation de détresse, dont la plupart erraient dans les rues. Le bilan fait état également de 40 affaires relatives à la lutte contre les crimes liés aux attentats aux mœurs, portées à la justice. Il y a lieu de noter, par ailleurs, que la mendicité pratiquée par des enfants prend des proportions alarmantes. Aujourd’hui, les enfants font l’objet de manipulation, voire d’exploitation criarde, notamment pour mendier. En effet, des bambins, pas plus haut que trois pommes sont lancés dans les circuits pour demander la charité. Ces derniers, à vrai dire, sont partout. Ils envahissent les quartiers, les marchés et même les cimetières. Ils usent et abusent de tous les procédés pour soutirer de l’argent aux passants. Pourtant, une loi interdisant la mendicité existe depuis 2010. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine a annoncé récemment l’installation d’un groupe d’action intersectoriel pour la mise en place d’un plan national de lutte contre l’utilisation des enfants dans la mendicité. Ce dernier arrivera-t-il à mettre un terme à l’exploitation des enfants par des réseaux et parfois même leurs parents eux-mêmes ? En tout cas, des mesures doivent être prises pour venir à bout de l’utilisation des enfants dans la mendicité. Il faut espérer cependant que ces mesures n’aient pas le même sort que la loi sur la mendicité qui n’est pas parvenue à «nettoyer» nos rues de ces pseudos mendiants qui pullulent de partout.

Il n’existe pas de chiffres exacts sur le nombre de ces derniers en Algérie, mais on annonce près de 15.000 enfants qui s’adonnent à cette pratique. Il est temps de réhabiliter l’innocence, à travers des dispositions qui tiennent compte du contexte actuel pour garantir à cette frange vulnérable de la population l’épanouissement social, culturel et autres, considérés comme droits inaliénables de chartes et des conventions internationales de protection de l’enfance.

Samia D.