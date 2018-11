Accord de baisse de la production et l’Opep : L’Arabie Saoudite ne s’est pas retirée

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a affirmé hier à Alger que «l’Arabie saoudite ne s’est pas retirée de l’accord de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses partenaires non Opep sur la baisse de la production».

Lors d’une conférence de presse, tenue au siège de l’Assemblée populaire nationale (APN), en marge de la séance d’audition organisée par la commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification, M. Guitouni a souligné que «l’Arabie saoudite a faiblement augmenté ses quotas de production pour faire face à la baisse de l’offre, induite par le recul de la production du Venezuela et de la Libye pour garantir l’équilibre du marché».

Les pays Opep et non Opep tiendront du 4 au 7 décembre des rencontres des sous-comités qui s’attelleront à étudier les derniers développements enregistrés sur le marché pétrolier mondial, avant la tenue d’une réunion ministérielle consacrée à l’examen du travail de ces sous-commissions.

Selon M. Guitouni «la réunion ministérielle sera couronnée par plusieurs décisions», ajoutant que «l’Algérie œuvre actuellement à rapprocher les vues entre les pays producteurs membres de l’Opep et ceux non membres».

Il sera procédé également «à un échange de vues et à l’examen des différentes données et propositions pour aboutir à un accord acceptable par tous», a-t-il poursuivi.

Le ministre a rappelé la décision historique prise par l’Algérie le 28 septembre 2016 dans le cadre de la coopération entre les pays membres de l’OPEP et ses partenaires non membres, laquelle avait débouché, plus tard, sur l’annonce de l’accord de limitation de la production en décembre 2016 afin de rétablir l’équilibre des marchés du pétrole. Répondant à une question relative aux pressions exercées par les Etats-Unis sur l’OPEP, M. Guitouni a souligné que «l’OPEP est souveraine dans ses décisions». Concernant la visite du Prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salmane en Algérie, le ministre a indiqué que cette visite s’inscrivait dans le cadre des activités diplomatiques et ne revêtait «aucune autre intention liée au marché pétrolier».

«Il s’agit d’une visite d’amitié du Prince héritier Mohamed Ben Salmane au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, une visite qui n’a aucun lien avec les nouvelles donnes des marchés internationaux du pétrole», a-t-il ajouté.