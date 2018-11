En vue de hisser le volume de la production gazière : Sonatrach et Petrofac signent un contrat d’investissement de 600 millions de dollars

La dynamique d’un redéploiement sans précédent de la compagnie nationale des hydrocarbures se confirme presque au quotidien à travers une succession de signatures de contrat avec des partenaires étrangers de renom, nombreux à s’intéresser aux opportunités d’investissements dans le domaine énergétique en Algérie. Après la française Total, l’italienne ENI, la chinoise CITIC, c’est au tour de la britannique Pétrofac, conduite par son PDG Aymen Safari, a être reçue, hier, au siège de la direction générale de Sonatrach pour la signature d’un contrat d’investissement de 600 millions de dollars pour l’optimisation de la production gazière au niveau des champs gaziers de Tinhert dans la wilaya d’Illizi.

Le contrat signé inclus également l’entreprise Encgb, filiale de Sonatrach, et porte sur la réalisation d’un centre de séparation et de compression et sur les utilités en amont du complexe gazier existant pour le raccordement de 36 puits des champs gaziers du Nord.

L’objectif de ce projet est d’augmenter la production gazière avec un apport journalier de gaz brut de l’ordre de 4,7 millions de m3/jour. Il vise également le traitement de la totalité du gaz brut de l’usine d’Ohanet (sud-est de l’Algérie), à travers la prise en charge du CO2 et du mercure ainsi que la production de 750 tonnes/jour de condensat. En effet, la production issue de ces puits sera acheminée d’abord vers les nouvelles unités de séparation et compression (nouveau CPF), puis vers le complexe gazier existant d’Ohanet, situé dans la wilaya d’Illizi (sud-est de l’Algérie).

Pour ce qui est des prestations et fournitures incluses dans ce contrat, elles portent, entre autres, sur la réalisation d’étude d’ingénierie de détail, la construction et le montage sur site, les essais et la mise en service, la spécialisation du personnel du maître de l’ouvrage sans oublier l’assistance à l’exploitation.

Ce programme de développement devant être définitivement réceptionner le mois de décembre 2023, permettra d’atteindre une production cumulée de 4 millions m3/j de gaz de vente, 450 t/j de GPL et 750 t/j de condensat. Le même contrat a été signé par le Pdg de Pétrofac, M. Aymen Safari, le directeur central de Sonatrach chargé de l’engineering et du ménagement, M. Zan Faiz, ainsi que le DG de l’Encgb, M. Bendjebba Abdelghani.

La cérémonie de signature a été rehaussée par la présence du Pdg de la compagnie des hydrocarbures, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, qui a mis en exergue dans ses propos toute l’importance de ce contrat paraphé avec Pétrofac, eu égard à son impact escompté en termes d’augmentation de la production gazière.

Dans la même optique, il tiendra à rappeler que l’objectif de hisser le volume de la production gazière est inscrit en premier dans la nouvelle stratégie de redéploiement de la compagnie inscrite à l’horizon 2030.

En ce sens, il est attendu de voir la production gazière augmenter de 50 à 60 milliards m3 annuellement.

A une question en rapport avec le mémorandum signé dimanche dernier à Tébessa avec le groupement chinois Citic en vue de la concrétisation du méga-projet intégré d’exploitation du phosphate, M. Ould Kaddour s’est montré plutôt optimiste quant à l’aboutissement de cet investissement lourd d’un montant de 6 milliards de dollars. Il a certifié que le groupe Sonatrach, chef de file de projet industriel gigantesque, dispose suffisamment de compétences pour mener à bien les différentes étapes liées à sa réalisation.

D’autre part, M. Ould Kaddour a annoncé la prochaine signature avec un partenaire turc d’un autre contrat portant sur la mise en place en Turquie d’une usine de production de polypropylène d’une capacité de production pouvant atteindre les 500 tonnes, ce qui sera certainement d’un impact positif en termes d’entrée de devises en Algérie.

Karim Aoudia