Formation professionnelle : Développer les filières d’excellence

Plusieurs projets de partenariat entre l’Algérie et la France dans les domaines de la formation et l’enseignement professionnels ont été inscrits récemment au programme des relations bilatérales entre les deux pays.

Développer de nouvelles filières d’excellence, en partenariat avec des entreprises économiques publiques ou privées, notamment dans les domaines liés à l’agroalimentaire, aux ressources en eau, et à l’hôtellerie et autre tourisme, figure parmi les spécialités qui bénéficieront, au même titre que d’autres, d’un appui et d’échange d’expériences en matière d’ingénierie pédagogique, avec les établissements français de formation professionnelle.

Ce partenariat algéro-français a été ainsi au centre des discussions lors de l’audience accordée, lundi, par le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, à l’ambassadeur de France accrédité à Alger, M. Xavier Driencourt.

A la lumière du document-cadre de partenariat (DCP) signé à Alger, le 19 décembre 2012, qui a permis ensuite de mettre en place plusieurs projets en cours de réalisation dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels, s’inscrivant dans le programme d’actions de coopération, signé à Alger, le 19 juin 2013, entre le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels et le ministère français de l’Education nationale, les deux parties mettront en place plusieurs projets au cours des années.

A l’issue de l’audience accordée au diplomate français, les axes prioritaires de partenariat, retenus au titre de l’année 2018- 2019, portent sur l’échange d’expériences en matière d’ingénierie pédagogique liée à la formation professionnelle ; le jumelage entre établissements d’enseignement professionnel des deux pays, et l’appui au développement de nouvelles filières de formation professionnelle par la mise en place de filières de formation d’excellence en partenariat public-privé dans différents domaines liés à l’agroalimentaire, aux ressources en eau, au tourisme, etc.

Dans ce cadre, le ministre de la Formation professionnelle a mis en exergue la nécessité d’encourager des programmes de partenariat mutuellement avantageux, dans une approche de complémentarité, pour le développement des compétences et l’apprentissage des métiers, qui doivent soutenir la diversification de l’économie et accompagner les projets de partenariat industriel entre les deux pays.

Mohamed Mebarki a souligné dans ce contexte que l’objectif du plan d’action du secteur est de mettre en place un service public de formation de qualité, afin de mettre à la disposition des opérateurs économiques et sociaux des compétences professionnelles dans différents domaines, et de contribuer à l’amélioration de l’employabilité des diplômés de la formation. Enfin, les deux parties travailleront à promouvoir ces axes, dans le prochain programme d’actions, qui découlera des travaux du comité intergouvernemental de haut niveau, prévu à Alger, en décembre 2018.

