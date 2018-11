Langues arabe et Amazighe : « La réconciliation linguistique, pour une harmonie sociale »

Le palais de la culture Moufdi-Zakaria a abrité, hier, les travaux du séminaire national portant sur la question de «la coexistence linguistique en Algérie entre l’arabe et tamazight, en vertu de l’amendement constitutionnel de 2016». Organisé par le Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), ce séminaire se veut un espace de réflexion sociologique sur l’arabité et l’amazighité comme éléments d’expression linguistique dans le paysage public algérien.

Dans son allocution d’ouverture, le président du Haut Conseil de la langue arabe, Salah Belaïd, a tenu à mettre en exergue «la sagesse du Président de la République , qui a eu le courage d’affronter la problématique linguistique, demeurée longtemps sans issue». Or «la reconnaissance de la citoyenneté linguistique, dans le cadre de la nouvelle Constitution de 2016, constitue un acte civilisationnel de réconciliation avec l’identité culturelle», a-t-il ajouté.

Le président du HCLA considère que «la concrétisation du principe du vivre ensemble en harmonie, dans un cadre global de référence aux normes et valeurs partagées, exige de mobiliser les institutions de socialisation, que ce soit dans les établissements scolaires ou au sein des différents institutions étatiques, en valorisant la richesse linguistique.

Il faut signaler à ce titre que tamazight est enseigné aujourd’hui dans plus de 30 wilayas, ce qui devrait être considéré comme un grand pas en avant. Exprimant une conviction partagée que «la coexistence des langues est un facteur enrichissant et un élément essentiel pour cimenter la cohésion nationale», M. Si ElHachemi Assad, le secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), a tenu à signaler quant à lui que « l’officialisation de tamazight n’est pas un fin en soi, car le plus important à promouvoir c’est l’égalité entre les Algériens en préservant les composantes de l’identité nationale». «Les Algériens ont besoin d’une réconciliation linguistique pour une harmonie sociale» est l’idée défendue par Si El-Hachemi qui appelle de ses vœux à la consolidation de la cohésion nationale «sans complexe, ni surenchères dans le rapport entre l’arabe et le tamazight».

L’autre démarche à adopter, selon le SG du HCA, est l’adoption d’une approche académique « pour arriver à créer un pont entre les deux langues en ce qu’elles représentent les deux facettes de notre héritage culturel ».

En effet, la complémentarité entre les deux langues est une question de contenu véhiculé. Or ce contenu n’est autre que le patrimoine culturel de notre pays dans toutes ses variétés linguistiques. Aussi, «favoriser le brassage, l’échange et l’enrichissement mutuels », est ce qui permettra, estime Si El-Hachemi, «de dessécher les sources de l’extrémisme et l’intolérance». Les propos du SG du HCA font écho à ceux tenus, il y a quelques semaines, par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, sur le fait que « le président de la République a pris des mesures pour promouvoir tamazight en tant que langue nationale et officielle aux côtés de la langue arabe». Etaient présentes aussi, lors de l’ouverture des travaux de ce séminaire, la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) Mme Benzerrouki Fafa Sid Lakhdar ainsi que la déléguée nationale à l’Organe de la protection et de la promotion de l’enfance (ONPPE) Mme Meriem Chorfi. Les deux responsables ont exprimé l’importance «de la préservation de la richesse, de la diversité linguistique, en ce qu’elle constitue le facteur qui fortifie la construction nationale».

En somme, l’identité collective est le produit d’un long processus historique, et la question de la coexistence des langues est l’autre aspect des complexités sociologiques des nations, voilà pourquoi il est temps pour la réflexion académique.

Les travaux de ce séminaire qui s’étalera sur deux jours ne seront que fructueux, comme on peut le constater à travers «les 50 interventions programmées» des différents spécialistes et linguistes venus des différentes universités du pays.

Tahar Kaidi