Décès de l'ambassadeur du Venezuela à Cuba : M. Messahel signe le registre de condoléances

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a signé lundi dernier au siège de l'ambassade du Venezuela à Alger, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances suite au décès de l'ambassadeur du Venezuela à Cuba, Ali Rodriguez Araqui, le 19 novembre 2018. «C'est avec une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle du décès du Dr. Ali Rodriguez Araqui, ambassadeur de la République Bolivarienne du Venezuela le 19 novembre 2018 à Havane» a écrit M. Messahel sur le registre de condoléances. «En cette douloureuse épreuve, je vous présente ainsi qu’à la famille du défunt, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, du gouvernement et du peuple algériens et en mon nom personnel, mes sincères condoléances et vous exprime ma profonde compassion» a ajouté le chef de la diplomatie. «Nous nous remémorons avec considération l'engagement du défunt dans la vie politique et à tous les combats qu'il a menés aux côtés de l'ancien président Hugo Chavez et de l'actuel président, Nicolas Maduro, contre la pauvreté et en faveur de la promotion de l'égalité sociale, en construisant une forte économie pour le Venezuela», a-t-il indiqué. «Nous n'oublierons guère les qualités humaines du défunt ni ses compétences et sa longue expérience dans les différents postes de responsabilité qu'il a eu à assumer», a-t-il soutenu, ajoutons que «ses réalisations en tant que Secrétaire général au niveau des deux organisations de l'OPEP et de l'ENASUR, ainsi que ses efforts au profit de la sécurité et de la paix en Amérique latine et en faveur d'une économie mondiale équilibrée demeureront, sans nul doute, ancrés dans l'histoire contemporaine et resteront, également, une source de fierté et d'inspiration pour les générations vénézuéliennes montantes». «Avec la disparition de Ali Rodriguez Araqui, le Venezuela, l'Algérie et tous les pays en voie de développement perdent un symbole et un ami cher et un défenseur des causes justes de par le monde entier», a conclu M. Messahel.