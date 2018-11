Congrès extraordinaire du FLN : Rassembler toutes les compétences «sans exclusion aucune»

Le congrès extraordinaire du parti du Front de libération nationale (FLN) rassemblera toutes les compétences du parti «sans exclusion aucune», a affirmé lundi soir le coordonnateur de l'instance dirigeante du parti, Mouad Bouchareb.

«Nous préparons une feuille de route pour un futur très proche. Nous œuvrons avec sérieux et rigueur, sans précipitation, pour la tenue d'un congrès extraordinaire qui réunira toutes les compétences du parti sans exclusion aucune, ni discrimination», a déclaré M. Bouchareb à la presse en marge de la première réunion officielle de l'instance dirigeante du parti, installée dimanche. Il a ajouté que le FLN a «besoin de tous ses militants et compétences : cadres, professeurs, médecins, enseignants, agriculteurs, afin d'arriver à organiser un congrès extraordinaire homogène et équilibré à la hauteur de l'histoire, du rang et des principes du parti, et afin de former un comité central représentatif». Concernant la structure exécutive du parti, M. Bouchareb a indiqué de nouveau que l'annonce de sa composante se fera incessamment, précisant que cette structure sera dirigée par un coordinateur et «comportera des noms de personnalités crédibles».

Par ailleurs, M. Bouchareb a indiqué que la réunion de lundi qui s'est déroulée à huis clos a permis aussi d'étudier la situation générale du parti. Pour rappel, l'instance dirigeante du FLN est composée de membres du Bureau politique du FLN, ainsi que de parlementaires, en l'occurrence, Leila Tayeb, Mahmoud Guemmama, Saïda Bounab, Saïd Lakhdari, Mustapha Karim Rehiel et Samia Bouras Kerkouche.