conditions de création d'établissements d'accueil de la petite enfance

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a révélé, lundi dernier, que son secteur a entamé la révision du décret exécutif définissant les conditionsde création, d'organisation, de gestion, de contrôle des établissements d'accueil

de la petite enfance ainsi que les dispositions appliquées aux nourrices.

Mme Ghania Eddalia, qui s’exprimait lors d’une rencontre portant sur les établissements et centres d’accueil de la petite enfance, a précisé que l’objectif assigné à cette démarche est en fait «l'amélioration des conditions d'accueil en réduisant le nombre d'enfants de 200 à 150 enfants dans chaque établissement d'accueil afin de lui permettre d'appliquer au mieux le projet social et éducatif». Une fois cette révision promulguée, vers le premier semestre de l'année prochaine, la prise en charge de cette catégorie de la société sera optimisée.

Mme Eddalia met en exergue, d’autre part cette mesure qui permettra à l'établissement de renforcer la prise en charge médicale et psychologique des enfants en garantissant un contrôle médical au profit des enfants et, le cas échéant, un contrôle psychologique assuré par un psychologue clinique ou un orthophoniste.

La révision du décret exécutif prévoit également, poursuit la ministre, «l'unification du programme pédagogique adopté par ces établissements en vue de faciliter l'accès à l'école, promouvoir les capacités cognitives et contribuer au développement de la formation de base et continue en matière de prise en charge des enfants. Pour ce faire, il a été fait appel à des experts et des cadres de plusieurs ministères, à savoir l'Education nationale, la Santé, la population et la réforme hospitalière et l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique en vue de formuler ces programmes pédagogiques qui tiennent compte les capacités des enfants à cet âge et ce conformément aux normes scientifiques internationales».

Il est bon de savoir par ailleurs que l'activité de la nourrice est soumise à des modifications à travers des mesures administratives consistant en l'obtention d'une autorisation par le directeur de l'action sociale de wilaya sur la base d'un dossier administratif et technique et autres conditions visant à mieux accueillir cette catégorie, comme rappelé d’ailleurs par la ministre.

Aussi, Mme Eddalia – et tout en mettant en avant la capacité d’accueil du réseau institutionnel existant à travers le territoire national qui compte 2.452 unités d'accueil de 147.596 enfants — a mis l’accent sur le fait que «la demande accrue pour la création de telles unités est «le résultat des besoins de la famille algérienne pour la prise en charge de leurs enfants en raison des changements enregistrés sur le mode de vie au sein de la société tel que l'accès de la femme au monde de l'emploi».

Selon les dispositions du décret exécutif en cours, «peuvent être accueillis dans les établissements et centres d’accueil de la petite enfance, les enfants non admis au sein des établissements d’éducation préparatoire prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur». Il est mentionné également que les enfants handicapés sont accueillis au niveau de ces établissements dans des unités spécialement aménagées ou intégrés dans des groupes d’enfants valides. Le texte précise également que l’accueil de la petite enfance est organisé selon deux formes.

Il s’agit en l’occurrence de l’accueil collectif dans des établissements et de l’accueil familial au domicile d’assistantes maternelles.

S’agissant de la capacité des établissements d’accueil de la petite enfance, celle-ci ne peut être supérieure à deux cents places, fait remarquer le même document qui signale d’autre part que la capacité des centres d’accueil familial ne peut être supérieure à cent cinquante places.

Cela s’entend, les établissements d’accueil de la petite enfance doivent disposer de locaux aménagés qui facilitent la mise en œuvre du projet de l’établissement et permettent l’accueil des parents et l’accomplissement des tâches du personnel dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort.

Les centres d’accueil familial de la petite enfance doivent disposer, quant à eux, d’un local réservé à l’accueil des assistantes maternelles et des parents, d’une salle de réunion et d’un espace réservé aux activités d’éveil des enfants.

L’article 9 du même texte souligne que les établissements et centres d’accueil de la petite enfance doivent disposer de personnels d’encadrement des enfants qualifiés et répondant aux normes d’encadrement fixées par la réglementation en vigueur et qu’ils doivent s’assurer, en outre, du concours régulier d’un médecin spécialiste en pédiatrie ou de celui d’un médecin généraliste ayant une expérience en pédiatrie.

Soraya Guemmouri