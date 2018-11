Faisant partie de la mémoire nationale : L’État poursuit ses efforts pour récupérer des documents historiques

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a souligné que l’État poursuit ses efforts pour récupérer des documents historiques considérés comme «une partie de la mémoire nationale algérienne», pour les mettre à la disposition des chercheurs et des historiens. M. Mihoubi a annoncé que l’Algérie participera, aujourd’hui à Paris, à une vente aux enchères, pour acquérir des documents et des manuscrits concernant l’émir Abdelkader. «Le ministère de la Culture déploiera tous les efforts pour acquérir ces documents historiques, car constituant une partie de la mémoire nationale, afin de les mettre à la portée des chercheurs et des historiens, pour les exploiter dans l’écriture de l’histoire nationale et mettre en exergue les valeurs et les idées défendues par l’émir Abdelkader», a ajouté le ministre.

Par ailleurs, Azzedine Mihoubi a rendu hommage aux valeurs littéraires et historiques de l’émir Abdelkader, une personnalité universelle et humaniste aux multiples dimensions militaire, soufie, guerrière, poète et fervent défenseur des droits de l’homme.

«Ce sont ces dimensions qui ont fait que la personnalité de l’émir Abdelkader soit ancrée en tout un chacun», a-t-il estimé. Le ministre s’est également félicité de l’importance particulière qu’accorde le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la personnalité et au combat de l’émir Abdelkader, en organisant des manifestations en son honneur et à sa mémoire, dont la commémoration de son allégeance. «Le soutien du Président de la République à l’adoption par l’ONU du principe Vivre ensemble dans la paix, proposé par une association algérienne, est une reconnaissance du Chef de l’État des valeurs pour lesquelles a combattu l’émir Abdelkader, dont la défense et la consécration de la paix, comme revendication des peuples harassés par les guerres et les conflits», a ajouté Azzedine Mihoubi.

Quelque 36 universitaires et chercheurs nationaux et étrangers, venus des États-Unis d’Amérique, du Japon, de France, du Danemark, de Turquie, de Tunisie, de Mauritanie et de Libye, prennent part à ce colloque. Les conférenciers aborderont divers aspects de la vie, du combat et de l’œuvre pluridisciplinaire du fondateur de l’État algérien moderne. Une délégation de la ville américaine «El Kader», jumelée avec la ville de Mascara, est également présente à ce colloque.

La rencontre, organisée par l’université de Mascara, devra aborder, durant deux jours, cinq axes dédiés aux études consacrées à l’émir Abdelkader dans les domaines de l’histoire, du soufisme, philosophique, littéraire et militaire.

Elle vise à inventorier des études menées sur l’émir Abdelkader dans divers disciplines et domaines, la critique et l’évaluation des études et les bibliographies détaillées et spécialisées sur cette personnalité historique, ainsi que la création d’un réseau national et international de chercheurs sur l’émir Abdelkader et la mise en place de nouveaux circuits de recherche sur sa personnalité.