festivités commémoratives à Mascara : Tolérance et coexistence pacifique

La wilaya de Mascara a célébré, hier, avec faste, le 186e anniversaire de l’allégeance à l’émir Abdelkader. Les festivités marquant cet événement qui fait date dans l’histoire du peuple algérien ont été rehaussées de la présence du ministre de la Culture, M. Azzeddine Mihoubi, qui a donné, en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya, le coup d’envoi des travaux de la conférence internationale intitulée «L’émir Abdelkader El-Djazaïri entre deux rives», organisée à l’université Mustapha- Stambouli de Mascara, sous le haut patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. M. Mihoubi n’a pas manqué d’emblée d’indiquer que le mois de novembre en Algérie est synonyme de la lutte armée du peuple et celle de la résistance de l’émir Abdelkader face à l’occupant. Il dit qu’il est heureux de se retrouver sur les terres qui ont vu naître l’émir bâtisseur du premier État algérien moderne. Une tradition qui dénote l’intérêt particulier accordé par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à cette icône et figure emblématique de la mémoire du peuple, aussi bien en Algérie, mais aussi au-delà de nos frontières, ajoute-t-il, compte tenu de la personnalité de cet homme d’État. Les livres qui ont été écrits par différentes plumes de renommée internationale, les colloques et symposiums, ont mis l’accent sur les qualités de l’homme. Leur introduction dans les programmes scolaires est une approche de tolérance et de coexistence pacifique prônée par l’émir.

Un prix international est décerné chaque printemps pour célébrer les valeurs du vivre ensemble en paix. Le ministre de la Culture annonce, entre autres, qu’il sera procédé à la vente aux enchères publiques à Paris des documents et manuscrits de l’émir Abdelkader.

«L’Algérie sera partie prenante dans cette opération pour s’adjuger le plus grand nombre de documents appartenant à l’émir, et ce pour le mettre à la disposition des chercheurs universitaires et historiens», dit-il, avant d’ajouter que «le film sur l’émir sera relancé incessamment pour la concrétisation de cette œuvre cinématographique que tout un peuple attend».

Les écrits et autres réflexions sur l’émir focalisent sur sa personnalité pour divers objectifs obéissant à des stratégies bien définies, selon des conférenciers participant à cette rencontre internationale qui a vu la participation de plusieurs professeurs étrangers. On constate un grand intérêt des auteurs et écrivains à la personnalité de l’émir Abdelkader El-Djazaïri. Certains se sont penchés sur sa poésie, et d’autres encore se sont intéressés aux pensées humanistes de l’émir ou sur les aspects de sa vie et ses tactiques militaires.

Les orateurs ont indiqué qu’il faut jeter la lumière sur de nouveaux aspects de sa vie et de son environnement, à travers la recherche de nouvelles sources et la relecture d’anciennes références d’un point de vue nouveau. Une lecture complémentaire dont le but final est de mettre au point un réseau national et international regroupant les chercheurs, et d’attirer l’attention de la communauté internationale sur la nécessité de réfléchir à de nouvelles pistes de réflexion et de recherche qui traiterait avec plus de profondeur de la personnalité de l’émir.

