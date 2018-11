Le projet culturel dans l’état de l’émir Abdelkader évoqué au Forum

«Évoquer l’émir Abdelkader requiert une grande liberté d’esprit, synonyme en l’occurrence de discernement, car bien plus qu’une figure de l’histoire, il est un signe pour l’humanité toute entière, une miséricorde dont la bénédiction continue aujourd’hui et pour longtemps à l’entourer de toute part. Sa biographie est surprenante, voire déroutante, pour ceux qui la considèrent du point de vue profane, mais admirablement conséquente prise dans son contexte spirituel : d’ailleurs ce n’est qu’ainsi qu’elle se peut comprendre : elle fut exclusivement spirituelle.» Extrait de Point de vue sur l’émir, par Sakhr Benhassine.

L’émir Abdelkader était un homme de paix contraint à la guerre. Sa plus grande ambition était l’édification d’un État fort et moderne avec une grande dimension civilisationnelle et culturelle. C’est le point de vue de l’historien Djamel Yahiaoui, qui a présenté, hier au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, une des faces de l’émir Abdelkader. La célébration du 186e anniversaire de la Moubayaâ de l’émir a été une occasion pour aborder le projet culturel dans l’État algérien moderne, tel qu’il l’avait conçu et pensé. Et parce qu’il est bien plus qu’une figure de l’histoire, Djamel Yahiaoui regrette que les académiciens aient accordé plus d’intérêt au chef de la résistance et chef militaire, alors qu’il était porteur d’un projet culturel et civilisationnel.

C’est vrai qu’il avait mis toute sa foi, son génie d’homme d’État, de chef militaire et de diplomate, à défendre le droit de sa patrie à la liberté et à la dignité, mais il était aussi un homme de dialogue, ouvert sur toutes les cultures. Beaucoup de témoins ennemis et amis ont remarqué que sa force de caractère, son énergie dans l’action, sa constance dans les efforts étaient en harmonie avec sa profonde spiritualité, par son sens de l’humain et sa simplicité.

«Au milieu des préoccupations de la guerre, constate Noel Manoucci qui a vécu dans l’entourage du souverain pendant deux ans, il a fondé des villes, créé un système de gouvernement, établi des lois, ramené à l’unité des peuplades éparses.» Les Anglais avaient vu en lui l’homme du 19e siècle, au regard de la noblesse de son caractère, les Français reconnaissaient qu’il était un homme de lettres. Dans ce sillage, le conférencier a mis en avant l’importance qu’accordait l’émir à l’enseignement et à la lecture. Il octroyait des bourses aux étudiants, et sanctionnait ceux qui détérioraient les livres, car il sacralisait le savoir et la science.

Son projet culturel, selon Djamel Yahiaoui, s’appuyait sur sept grands fondements. En effet, ce projet avait pour base, en l’occurrence, la création d’une bibliothèque, la gratuité de l’enseignement, l’ouverture d’écoles et l’amnistie pour les étudiants ayant commis des délits. Pour sa part, le sociologue Mohamed Tayebi a souligné que l’émir avait introduit le concept de patrie et de nation. Comme il voulait construire une élite. L’orateur a rappelé que l’émir Abdelkader avait refusé d’apprendre la langue française. Il était toujours accompagné d’un interprète.

Ce dernier avait révélé, dans ses témoignages, que l’émir avait eu l’occasion de rencontrer des personnalités de divers horizons. À chaque rencontre, il était surpris de découvrir qu’il avait la capacité de mener des discussions avec eux tous, chacun dans sa spécialité. De son côté, le journaliste auteur, Amar Belkhodja, a mis en exergue ce souci de l’émir de rassembler tous les manuscrits dans une bibliothèque nationale.

Nora Chergui