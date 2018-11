Lutte antiterroriste dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest

La lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest enregistre des progrès. Mais ces progrès sont loin de mettre

cette région et le reste du continent africain à l’abri de la menace.

Aussi, des efforts sont encore nécessaires, pour éradiquer ces fléaux et éliminer la menace sérieuse qu’ils représentent, d’autant que, fait remarquer, dans son introduction liminaire, le Canadien David Drak, conseiller spécial chargé de la lutte contre le terrorisme, le crime et le renseignement — dont le pays copréside avec l’Algérie le groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) sur le renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest — qu’«en raison du large éventail de moyens utilisés par les groupes terroristes, aucun pays n’est à l’abri de ces attaques». «Elles ont même augmenté», a-t-il souligné. Il en voudra pour preuve, celle perpétrée, le 18 novembre, par Boko Haram, dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria. Toutefois, l’Afrique ne reste pas les bras baissés. De l’avis du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, depuis la dernière réunion, tenue ici les 23 et 24 octobre 2017 à Alger, «la lutte contre les fléaux du terrorisme et de l’extrémisme violent s’est renforcée, grâce aux importants efforts consentis à cette fin, tant par les pays, qu’au niveau de cadres régionaux et multilatéraux de coopération, comme le GCTF ou l’Union africain».

Engagement plus affirmé de la communauté

Il indique aussi que «la panoplie d’instruments pour combattre le terrorisme et l’extrémisme violent s’est elle aussi élargie, traduisant, ainsi, un engagement plus affirmé de la communauté dans cette lutte, convaincue en cela qu’aucun pays n’est à l’abri de ces fléaux».

Devant les experts, représentant une trentaine de pays et une quarantaine d’organisations régionales et internationales, réunis pour faire le point sur la situation sécuritaire et le niveau de la menace terroriste dans la région, le chef de la diplomatie algérienne explique ces progrès par l’amélioration de «la connaissance du mal terroriste et extrémiste», en dépit, indique-t-il, «de la remarquable capacité de mutation et d’innovation de celui-ci».

Du reste, ne manque-t-il pas de souligner en s’adressant aux participants, «votre présence à des niveaux de responsabilité élevés atteste de l’importance que vos pays respectifs accordent aux travaux de ce groupe et des thèmes inscrits à son ordre du jour». Et de poursuivre en ajoutant que cette présence «atteste aussi de la juste mesure qu’ils ont de l’évolution de la menace terroriste dans cette région et des risques qu’elle fait peser sur la sécurité individuelle et collective», et de «leur volonté à apporter leur contribution» à cet effort partagé de lutte commune, dans le respect de nos souverainetés respectives, contre ce fléau du terrorisme et des différentes dimensions. De même que, de son point de vue, cette présence atteste de la «conviction» de ces pays «dans la nécessaire promotion de la coopération bilatérale, régionale et internationale, pour mener efficacement ce combat». Et d’affirmer que «l’Algérie encourage cette évolution, en ce sens qu’elle est de nature à protéger d’autres peuples des horreurs que la barbarie terroriste a fait subir au peuple algérien».

Renforcer la coopération

Cette coopération est d’autant plus nécessaire, que des pays confrontés, en Afrique de l’Ouest par exemple, à cette menace ne sont pas en mesure de faire face à l’important effort financier que la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent nécessite. Plus grave encore, les efforts de mobilisation d’importantes ressources destinées au renforcement des capacités militaires, sécuritaires et civiles de lutte contre ces fléaux représentent, pour ces pays, «de sérieuses ponctions qui entravent et pénalisent les légitimes ambitions et programmes nationaux de développement», dit M. Messahel.

Il rappelle, dans ce sens, que si «l’Algérie déploie d’importants efforts pour assurer sa sécurité sur son propre territoire et sur ses frontières», il n’en reste pas moins vrai qu’elle «ne ménage aucun effort pour partager, avec l’ensemble des pays de la région et de la communauté internationale, son expérience, dans le cadre de programmes de coopération bilatéraux, régionaux et internationaux».

La prise de conscience quant à la gravité de ces fléaux a été soulignée. Le MAE relève ainsi que les pays, aujourd’hui, «mesurent mieux la gravité du phénomène des combattants terroristes étrangers (CTE), en particulier dans une région comme la bande sahélo-saharienne, et les dangers dont ceux-ci sont porteurs pour leur sécurité et leur stabilité, et œuvrent à la réduction de leur mobilité, de celle de leurs idées dévastatrices, ainsi que la mobilité de leurs immenses ressources financières». Pour rappel, près de 6.000 Africains ayant combattu en Syrie et en Irak avec l’organisation terroriste «État islamique (EI/Daech)» pourraient revenir en Afrique, a indiqué, dimanche 10 décembre 2017, à Oran, le commissaire de l’Union africaine (UA) pour la paix et la sécurité. De même que, dit M. Messahel, ces flux financiers «permettent aux groupes terroristes de recourir à l’intéressement financier dans leurs campagnes d’embrigadement de jeunes, suppléant ainsi l’inefficacité progressive des voies et canaux classiques de recrutement».

Partant de ce constat, le ministre estime que les grands défis que rencontre actuellement cette région de l’Afrique de l’Ouest face au développement et à l’extension de la menace terroriste ont trait, entre autres, à une meilleure organisation et à un affermissement de la lutte contre le financement du terrorisme, la lutte contre les CTE et leur retour, contre leur modus operandi, leur regroupement et la mutualisation de leurs moyens, ainsi que contre leur capacité de réseautage de leurs ressources et de leurs propagande. L’amélioration de la coopération transfrontalière et de la sécurisation des frontières, notamment à travers le développement et la coopération sécuritaire, ainsi que contre le processus de radicalisation, dans lesquels les groupes terroristes investissent beaucoup, et la valorisation du rôle de la femme dans la lutte contre les fléaux du terrorisme et de l’extrémisme, compte aussi parmi les défis que l’Afrique de l’Ouest est appelée à relever.

L’Algérie soutient toutes les initiatives

Le chef de la diplomatie, tout en saluant le rôle déterminant joué par les forces de sécurité dans l’élimination de la menace terroriste et le retour de la paix, la stabilité et la sécurité du pays, a réitéré le soutien de l’Algérie «à toutes les initiatives lancées» et son engagement à «apporter comme elle fait régulièrement sa contribution à leur matérialisation, convaincue en cela que le terrorisme et la lutte qu’il impose à nos pays respectifs ne sont pas des averses saisonnières, mais un changement climatique, qui s’inscrit dans le long terme et auquel il faut s’adapter et adapter les moyens et les méthodes de lutte».

Nadia Kerraz

