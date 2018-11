Rencontre aujourd’hui gouvernement-walis : Priorite à la gouvernance locale

Démocratie participative au service des citoyens

Le développement local, la démocratie participative et l’administration consultative participent à l’enracinement et à l’enrichissement de la gouvernance locale au service des citoyens. C’est dans cette optique que le conseil consultatif de la commune d’El Khroub à Constantine sera installé incessamment, dans le cadre du programme pilote pour le développement local et la démocratie participative (CapDel).

Le conseil est présenté par des experts en gouvernance participative comme un partenaire «privilégié» de l’Assemblée populaire communale (APC), avec pour objectif d’instaurer le dialogue avec les acteurs locaux en les consultant sur les options de développement et les projets prioritaires de la commune ayant une incidence sur les conditions de vie des citoyens. L’élection des représentants des différentes catégories de citoyens qui siégeront au sein du conseil consultatif a commencé hier et s’étalera sur 3 jours (du 27 au 29 novembre), a indiqué à l’APS Boubaker Bouras, président de l’APC. De son côté, Imène Zeghbid, coordinatrice locale du programme CapDel, a affirmé que la mise en place de ce conseil consultatif «permettra le renforcement des capacités des acteurs locaux, de la société civile et des opérateurs économiques afin d’améliorer leur travail conjoint et leur implication dans le développement de leur commune». Elle a fait savoir que 8 catégories seront représentées au sein de ce conseil avec un nombre de sièges bien défini, à savoir les associations (15), les opérateurs économiques (15), les comités de quartier (12), les femmes (3), les jeunes (3), les personnes aux besoins spécifiques (2), l’université (2) et 8 sièges au profit de la société civile (experts dans les domaines de la santé, l’éducation, le sport, la culture, l’urbanisme, ...). Au total, le conseil consultatif comptera entre 50 et 60 sièges, avec une représentation du nombre d’hommes et de femmes égale dans chaque catégorie et tiendra 4 réunions plénières ordinaires par an, sur convocation de son président. La coordinatrice du programme affirme que la mise en place du conseil consultatif «permettra de dégager une vision commune qui sera intégrée au nouveau plan communal de développement (PCD)», d’autant que les membres de ce conseil jouissent collectivement d’un statut spécial qui en fait des partenaires de l’action communale. Faisant partie des citoyens experts dans leur catégorie, Ahmed Kehili, directeur du collège d’enseignement moyen (CEM) Abdelhamid-Kerboua d’El Khroub, estime que le programme CapDel «apporte un plus en matière de participation citoyenne en permettant que les avis des citoyens de la commune soient écoutés». Adhérant pleinement à cette idée et se disant prêt à apporter sa contribution, qu’il fasse partie ou pas du futur conseil consultatif, M. Kehili considère également que cet espace constitue une «réelle opportunité de pouvoir participer au développement local».

En perspective de la mise en place du conseil consultatif, deux sessions de formation des acteurs locaux, encadrées par des experts en gouvernance participative et en planification stratégique locale, ont eu lieu au cours des mois de juin et octobre 2018, dans le cadre de l’exécution du programme CapDel, en vue de préparer les conditions pour une gouvernance consultative, axée sur les aspirations des citoyens, a-t-on rappelé.

En plus de ces formations, la charte communale de participation citoyenne a été également adoptée, début octobre 2018, conformément aux directives du programme CapDel, pour l’encadrement de la participation des citoyens et des acteurs de la société civile dans la gestion des affaires de la commune et la planification stratégique de son développement pour les 4 prochaines années. Ayant participé aux sessions de formation des acteurs locaux, les membres de l’association locale «Ichrak» d’aide aux femmes et aux jeunes en difficulté, considèrent que «le conseil consultatif constitue une occasion de se faire entendre en étant assis à la même table que les décideurs et les élus locaux», exprimant le vœu que les choses se concrétisent par la suite réellement sur le terrain. Dans cette optique, l’APC d’ El Khroub a lancé un appel en direction des citoyens et des acteurs de la société civile pour participer aux élections des membres du conseil consultatif, afin que chacun puisse concourir, en fonction de ses compétences, à la gestion des affaires de la commune et améliorer les conditions de vie des habitants, a-t-on indiqué. Initié au titre d’une coopération triangulaire entre le gouvernement algérien, l’Union européenne (UE) et le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), l’atelier du programme CapDel a été lancé le 6 avril 2017 à El Khroub. Ce programme est mené à travers dix communes du territoire national, à savoir, El Khroub (Constantine), Babar (Khenchela), Djemila (Sétif), Massaâd (Djelfa), Ghazaouet (Tlemcen) Djanet (Illizi), Timimoune (Adrar), Ouled Ben Abdelkader (Chlef), Beni Maouche (Béjaïa) et Tigzirt (Tizi-Ouzou).