M. Ouyahia lance à Tébessa le Complexe de phosphate : UN GRAND PROJET INDUSTRIEL

l Un «saut qualitatif» dans les relations algéro-chinoises.

l Mise en exploitation en 2022. l Un volume d’investissement de 6 milliards de dollars. l 3.000 postes de travail directs et 14.000 indirects.

l Des revenus en devises de 1,9 milliard de dollars/an.

«Nous assistons au lancement du plus grand projet industriel que l’Algérie n’a pas connu depuis plus d’une décennie.» Ainsi s’est exprimé le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, qui a représenté le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, au lancement, hier à Tébessa, du mégaprojet du phosphate intégré et du gaz naturel. Dans la localité Ouglat-Ahmed, située à 22 km de Bir El-Ater, et plus précisément au lieudit Bled El-Hedba, le Premier ministre, accompagné d’une délégation de membres de gouvernement, a en effet présidé la cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente entre Sonatrach, et le groupement chinois Citic-Construction, en vue de la création d’une joint-venture, ultime étape avant le lancement effectif de ce projet gigantesque, attendu au premier trimestre de 2019. D’un coût d’investissement de 6 milliards de dollars, celui-ci, indique M. Ouyahia, devra stimuler une nouvelle dynamique économique dans toute la région de l’Est algérien, plus précisément dans les wilayas de Tébessa, de Souk Ahras, d’El-Tarf, d’Annaba et de Skikda. «Je félicite, à l’occasion, les entreprises algériennes concernées par sa réalisation sous la direction de la Sonatrach, ainsi que les entreprises chinoises sous l’égide du groupement Citic, si bien réputé en Algérie», a-t-il dit. Le lancement de ce mégaprojet, qui certifie d’un saut énorme accompli dans la diversification économique, et plus particulièrement dans l’industrie minière, concrétise, aussi, ajoute M. Ouyahia, «un bond significatif dans les relations bilatérales algéro-chinoises, qui passent de la phase des contrats de réalisation contre paiement, à un véritable partenariat économique, dans le cadre d’une opération grandiose et d’extrême importance». Ce projet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate et du gaz naturel, dont la partie algérienne détient 51%, contre 49% pour la partie chinoise, est réparti entre le gisement de Bled El-Hadba à Tébessa, sur 2.045 hectares, la plateforme d’Oued Kebrit à Souk Ahras, s’étendant sur 1.484 ha, celle de Hadjar Essoud à Skikda, sur 149 ha, et le port d’Annaba, sur 42 ha. «C’est donc un projet stratégique qui concerne quatre wilayas d’une manière directe, à commencer par le lieu de Bled El- Hadba, qui verra notre pays passer d’un million de tonnes d’exploitation annuelle de phosphate, à une quantité de 10 millions de tonnes par an, sachant que l’Algérie dispose du 3e gisement mondial concernant cette ressource», dit encore le Premier ministre, ajoutant que ce même gisement a une duré de vie d’un siècle. Il précise en outre que la wilaya d’Annaba bénéficiera du lancement de ce projet énorme, à travers l’extension du port, en vue de l’exportation des dérivés du phosphate. Cela sans oublier, fait savoir encore le Premier ministre, l’installation de complexes industriels pour la production d’engrais.

Les opérations d’octroi de crédits nationaux signées il y a 2 mois

Ces opérations représentent un montant de 700 milliards de dinars, qui seront destinés à la réalisation d’infrastructures nécessaires à la réussite de ce mégaprojet d’exploitation de phosphate intégré. Elles ont été signées il y a deux mois, informe M. Ouyahia, entre les Conseil national d’investissement (CNI), et les entreprises chargées des dites réalisations. Celles-ci se rapportent aux travaux d’extension du port d’Annaba, la modernisation de 400 km de rail et le transfert de la ressource hydrique de la wilaya d’El-Tarf vers Tébessa. Ces 700 milliards de dinars mobilisés par l’État s’ajouteront donc au montant d’investissement de 6 milliards de dollars, pour la concrétisation de ce projet grandiose, dont les unités de production connaîtront un début effectif à partir de 2022. À cette même échéance, et selon des prévisions annoncées par la Premier ministre, l’Algérie atteindra le seuil de 2 milliards de dollars d’exportation hors hydrocarbures. 3.000 postes d’emploi directs seront créés à travers ce mégaprojet, en plus de 14.000 autres prévus durant la phase de construction. Dans ses propos, le Premier ministre a également mis l’accent sur «la bonne gouvernance du Président de la République qui a permis à l’Algérie de gérer une conjoncture économique difficile, d’assurer la continuité et de relever le défi pour atteindre une étape qui augure un avenir prometteur pour le pays». Il fera ainsi comprendre à l’assistance que les sage décisions du Chef de l’État, à l’exemple de celle portant sur le paiement anticipé de la dette extérieure ou encore le recours l’endettement intérieur, ont permis à l’Algérie de faire face à la baisse drastique des prix du baril ayant diminué de 70% en 2014. Le Premier ministre a sollicité par ailleurs la jeunesse algérienne à valoriser le travail, et à faire valoir la patience et la confiance en la patrie. S’inscrivant dans la stratégie du pays visant la diversification du tissu industriel et le développement d’une industrie des engrais performante, le nouveau projet intégré du phosphate, objet d’un mémorandum signé hier par le Pdg de Sonatrach, et son homologue de Citic, permettra en outre la réalisation d’un bénéfice net pouvant atteindre les 2 milliards de dollars par an, informe M. Ould Kaddour. Il ne manquera pas de mettre en exergue son impact en termes de diminution des importations d’engrais, une baisse évaluée à 500 millions de dollars annuellement. «Si ce projet est réussi dans les maîtrise des coûts et des délais, ainsi qu’en qualité, il permettra d’inscrire l’Algérie dans une véritable industrie minière qui sera généralisée progressivement», explique le PDG de la Sonatrach, la compagnie qui est désignée par le gouvernement pour chapeauter sa concrétisation. À ce propos, M. Ouyahia a aussi fait état d’études lancées avec les partenaires étrangers devant permettre la réalisation de nouvelles plateformes d’exploitation des mines des Tébessa, celle d’El-Ouenza notamment.

De leur côté, les représentants de la partie chinoise, présents à la cérémonie d’hier, entre autre le pdg de Citic et la chargée d’affaires de l’ambassade de Chine en Algérie, ont salué ce nouveau partenariat avec l’Algérie, qui dénote une évolution significative de la coopérations existant entre les deux pays. Étaient présents à cette même cérémonie, les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, de l’Énergie, Mustapha Guitouni, et de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, ainsi que les autorités locales civiles et militaires des wilayas concernées par ce mégaprojet.

K. A.