Commentaire : Un défi commun

Un peu plus d’une année après la première réunion plénière du groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) sur le renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest, coprésidée par l’Algérie et le Canada, tenue à Alger les 23 et 24 octobre 2017, les membres dudit groupe vont se réunir une seconde fois aujourd’hui à Alger. Il s’agira sans nul doute de faire le bilan de ce qui a été entrepris depuis l’automne dernier. La première réunion avait pour ordre du jour d’analyser la coopération et les mesures de renforcement des capacités se rapportant aux six domaines prioritaires identifiés dans le plan de travail de 2017 du groupe de travail sur le Sahel, à savoir, les combattants terroristes étrangers de retour dans leur pays, les systèmes législatifs et la législation, la lutte contre le financement du terrorisme, la sécurité des frontières, le renforcement des capacités de formation et les plans d’action nationaux de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent. Cette région, avait-on ainsi relevé, était de plus en plus meurtrie par l’activisme terroriste. Les terroristes désireux d’élargir leur champ d’activité étaient à la conquête de nouveaux territoires. C’est pourquoi avait-on estimé qu’il était plus qu’urgent de combattre cet activisme afin d’éviter la prise de contrôle de cette sous-région et d’éviter de la sorte sa propagation à l’ensemble du continent. Conscients du danger que représente cette menace, les dirigeants africains s’étaient engagés à apporter une réponse concrète à cette problématique. L’Algérie, en raison de son expérience et de son expertise dans le domaine de la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme, s’est vue confier la mission de travailler sur le dossier. Sa contribution a été présentée sous la forme d’un mémorandum définissant sept axes prioritaires en matière de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme. Mais il reste aussi nécessaire de souligner que l’Afrique en général, et cette sous-région de l’Afrique de l’Ouest, tout comme le Sahel du reste, ne pourra faire l’économie d’un effort collectif que le continent est appelé à réaliser. Un effort qu’il faudra décliner en fonction des spécificités de chaque région. Ce n’est qu’à ce prix que l’on pourra mieux affronter localement les nombreuses menaces auxquelles chaque région fait face. Cependant, il est utile de souligner qu’éradiquer l’extrémisme violent et le terrorisme est un défi qui interpelle non seulement les Africains mais aussi la communauté internationale. C’est pourquoi, aussi, il est primordial que la coopération ne soit pas renforcée uniquement au plan bilatéral. Elle doit s’étendre aux plans régional et international. Une coopération qui doit toutefois prendre en compte les points de vue des pays africains et refléter leur position sur ce fléau dont ils sont les premiers à en pâtir. Car quand bien même d’aucuns auraient tendance à croire qu’en raison du statut d’Etat-failli de certains pays africains, il est possible de leur imposer leur stratégie, il ne faut pas que les difficultés de ces pays en soient un prétexte.

Nadia K.