Dans la LUCARNE : L’arbitrage au-devant de la scène

Notre championnat national au niveau de son élite est en repos forcé en raison de la trêve hivernale. Il ne reste, faut-il le mettre en exergue, qu’un seul match en retard. Il s’agit de l’USMA, le leader, et de l’ESS, en perte de vitesse et qui vient de recruter Zekri Nouredine, connu par le sobriquet de «Zekrinho». Ce match donc aura lieu ce jeudi 29 novembre alors que le championnat a été bouclé le vendredi 23 novembre avec le match CABBA-JSK. Ceci dit, nombreux sont les clubs qui ont décidé d’aller «peaufiner» leur préparation ailleurs. C’est quelque chose qui est rentrée dans les «mœurs». Toutefois, il ne faut pas dire que durant les quinze rencontres de la phase aller, qui se sont achevées récemment, tout est sans problème. Bien au contraire, nombreux sont les clubs qui n’ont pas manqué de fustiger l’arbitrage et notamment la commission des désignations qui est la plus importante, du fait qu’elle touche directement à la compétition. Les arbitres sont pointés du doigt d’une façon encore plus nette ces derniers temps. Des arbitres accordent des penaltys comme bon leur semble. Un manager du MCO n’a pas manqué de dire les quatres vérités sur l’arbitre qui avait officié le match NAHD-MCO. Il leur aurait non sifflé deux penaltys flagrants. Tout le monde les avait vus sauf lui. Ce qui avait mis en rogne l’équipe du MCO et ses dirigeants. Ce qui les a mis dans cette situation, c’est que les erreurs ont atteint un seuil de non retour, surtout qu’un arbitre (Zouaoui) les avait officiés trois fois en moins d’un mois. Ce qui est en soi anormal. Malheureusement, ces situations où des arbitres officient le même club pendant le même mois sont légions chez nous. D’où la suspicion qui peut naître. Personne ne peut nier que des fautes d’arbitrage font partie du jeu. Et là, on n’y peut rien du fait que le football est ainsi fait. Néanmoins, les clubs concernés estiment qu’il y a «anguille sous roche» et que rien n’est «innocent». Les clubs ne sont pas jugés de la même manière. C’est ce qui fait qu’on les voit sortir de leur réserve. Cela peut induire des «mouvements de foule» pour le moins insoupçonnées. D’où le fait que nos arbitres doivent faire preuve d’impartialité et d’éviter de siffler pour un oui ou un non. Mieux encore, ils ne doivent pas se tromper dans leurs décisions, surtout lorsqu’il s’agit d’accepter ou de refuser un but d’une grande importance. C’est vrai que Ghouti, le président de la Commission nationale d’arbitrage, avait affirmé que sa corporation a réussi une phase aller et que les arbitres sont en train de s’acquitter de leur tâche avec une grande correction. C'est-à-dire qu’il n’a pas remis en cause leur honnêteté. Bien au contraire, il a estimé qu’ils sont parmi les meilleurs d’Afrique, défendant au passage notre compatriote Abid Charef qui a été sanctionné dernièrement, à titre provisoire, par la CAF d’Ahmad Ahmad. Il faut dire que la phase retour ne s’annonce pas facile pour tout le monde et notamment les arbitres qui verront leurs responsabilités s’agrandir. Par conséquent, ils sont appelés à faire preuve de vigilance et de fermeté en appliquant comme il se doit la règlementation en vigueur en étant le plus sûr possible afin de ne léser aucune équipe du palier supérieur. Ils doivent être tous-traités de la même manière en étant juste et surtout d’une probité irréprochable afin que notre football puisse atteindre ses objectifs sans «heurts».

Hamid Gharbi