équipe nationale : Algérie - Tunisie en amical

C'est officiel, l'Algérie affrontera la Tunisie en amical, le mois de mars prochain, en Algérie.

le lieu et la date du match restent à définir, quoique tout porte à croire que ce sera le 26, au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

Djamel Belmadi espère programmer au moins trois autres rencontres de préparation en mai et juin en prévision de la CAN-2019.

La FAF a confirmé, ce dimanche, dans un communiqué, l'organisation d'un match amical international entre l'Algérie et la Tunisie. le match se déroulera en mars prochain, vraisemblablement le 26, date Fifa oblige, au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Néanmoins, cela reste à confirmer, dans la mesure où le staff technique national pourrait décider de jouer sur une autre pelouse que celle de Tchaker. Le match Algérie -Tunisie ne sera pas le seul dans ce cas dans la mesure où Djamel Belmadi espère organiser un maximum de matches amicaux avant la CAN-2019. Entre quatre et cinq, en fonction naturellement des dates Fifa de mai et de juin.

Il est utile de rappeler que la dernière confrontation amicale entre l'Algérie et la Tunisie remonte au 11 janvier 2015 à Tunis. Le match s'était soldé sur un score de parité d'un but partout.

Amar B.