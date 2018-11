Deuxième anniversaire de la disparition physique de Fidel Castro Ruz

Deux années après son départ physique, l’Ambassade de la République cubaine a commémoré, dimanche dernier, cette date mémorable qui demeure à jamais gravée dans la mémoire de ses fidèles. Pour se faire, un documentaire de plus de 60 minutes a été diffusé à la mémoire du leader historique de la révolution cubaine et ce à la salle Ernesto-Che Guevara de l’ambassade.

Baptisé «Le mérite d’être vivant pour toujours», ce documentaire revient sur la figure politique emblématique de Cuba de ces 50 dernières années, Fidel Castro Ruz, l’homme et le politique. Ce documentaire a été suivi d’un mini-reportage sur les relations bilatérales algéro-cubaines qui s’étendent sur plus de 50 années. Intervenant à cette occasion, la représentante diplomatique en Algérie de la République de Cuba, Mme Clara Margarita Pulido Escandell, a soutenu que la commémoration du deuxième anniversaire de la disparition physique du leader historique de la Révolution cubaine Fidel Castro Ruz est un moment propice pour qu’elle ait réaffirmé que le Commandant en Chef est chaque jour plus présent et que le peuple cubain est un fidèle continuateur de son héritage et du cours marqué par sa guidance. Également elle s’est référée aux multiples marques d’affection et d’admiration envers Fidel qui ont été évidentes dans plusieurs pays à travers d’initiatives d’hommage à la vie et à l’œuvre du leader cubain. Sur le plan des relations bilatérales, l’Ambassadeur a qualifié ces relations d’"excellentes" avec une histoire et un avenir commun. Rappelant ces fortes relations qui datent de plus de cinquante ans, les deux parties continuent à travailler visant à une future meilleure pour leurs peuples. Fidel Castro, de son vrai nom Fidel Alejandro Castro Ruz, naît en 1926 à Birán. Il est le fils d’un riche propriétaire cubain, Angel Castro, et d’une domestique, Lina Ruz. Il est le troisième de leurs sept enfants. Dès l’âge de six ans, ses parents l’envoient dans une école tenue par des maristes à Santiago puis chez les jésuites. En 1941, il rejoint le collège Belén de La Havane, le meilleur établissement de l’île. Il y côtoie la bourgeoisie cubaine et y reçoit une éducation stricte. En 1945, Fidel entre à l’université de droit de La Havane et commence à se forger des opinions politiques. «Fue estudiando el capitalismo que me volví comunista» (C’est en étudiant le capitalisme que je suis devenu communiste), avait déclaré un jour Fidel Castro. Deux ans plus tard, en 1947, il adhère au parti orthodoxe, une formation de centre gauche. En 1948, il participe au Congrès des étudiants latino-américains anti-impérialistes, à Bogota en Colombie. La même année, le charismatique leader de la gauche colombienne, Jorge Gaitán, est assassiné. Cela provoque de violents affrontements, auxquels Castro prend part. Il rentre cependant à Cuba pour épouser Mirta Diaz-Balart, la fille d’un riche propriétaire terrien. En 1945, Fidel Castro intègre l’université de La Havane, dont il sort diplômé en droit. C’est durant ses années d’études qu’il s’initie à la lutte armée contre les dictatures d’Amérique du Sud. Il part notamment combattre en Colombie et participe à la tentative de soulèvement en République dominicaine. Il prévoit de devenir député en 1952, sous la bannière du parti orthodoxe. Cependant, le 10 mars 1952, le coup d’État de Fulgencio Batista, soutenu par les États-Unis, bouleverse ses plans. Le 26 juillet 1953, l’assaut de la prison de Moncada à Santiago de Cuba échoue et Fidel Castro est condamné à 15 ans de prison. Mais en 1955, il est gracié. Il rencontre Ernesto Guevara au Mexique. Le Che rejoint le mouvement du 26 Juillet, fondé par Fidel, pour regrouper les survivants de l’attaque de la Moncada. Tous deux prennent alors la tête de la révolution cubaine. Dans ce reportage des témoignages vivants des personnes qui l’on côtoyé on été diffusés ainsi que des extraits des ses discours qui ont marqué l’histoire… des moments forts donnant la chaire de poule. Le 25 novembre 2016, Fidel Castro Ruz s’éteint à l’âge de 90 ans d’une mort naturelle, malgré les nombreuses tentatives d’assassinat. Les obsèques nationales en grande pompe prouvent l’attachement des Cubains.

Le réalisateur a mis en exergue, par ailleurs, ces centaines de milliers de Cubains, souvent en pleurs, qui étaient présents à la grande cérémonie posthume en l’honneur du «Comandante» face au mémorial du héros de l’indépendance José Marti, situé à la place de la Révolution à la Havane en présence de plusieurs dirigeants de la gauche latino-américaine, qui se sont relayés à la tribune. « Où est Fidel ? », s’est exclamé en premier Daniel Ortega, président nicaraguayen. «Ici», a répondu la foule d’une seule voix. Il y a lieu de rappeler qu’en signe d’amitié et en hommage à cette figure historique cubaine, le Président Bouteflika a décrété un deuil national de huit jours, à compter du dimanche 27 novembre 2016. Avec sa disparition, avait écrit dans son message de condoléances le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, «je perds personnellement un ami et un compagnon de plus d’un demi-siècle… C’est aussi une grande perte pour le peuple algérien qui entretient une relation particulière avec El Commandante, faite de respect, d’admiration et d’affection mutuels». «Une relation, qui trouve aussi sa singularité dans le partage de quelques pages de l’histoire de la glorieuse lutte de Libération nationale et dans lesquelles el Lider Maximo avait joué un rôle de premier plan aux côtés du peuple algérien… ». L’héritage de Fidel Castro demeure, lui, bien vivant aussi-bien chez ses fidèles cubains qu’algériens.

Sihem Oubraham