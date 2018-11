L’ENTREFILET : L’Histoire enfouie !

Les évidences archéologiques et les vérités paléogénétiques finissent toujours par rabattre le caquet aux théoriciens et autres scribes de l’histoire des peuples. Chaque tesson, chaque bout d’os, chaque fibre trouvés livrent un bout de leur époque aux chercheurs. Par-delà les chroniques d’antan et les recoupements de bibliothécaires, il n’y a que l’évidence scientifique qui fixe la vérité historique. L’homo sapiens a occupé le berceau de l’humanité, l’Afrique, il y a de cela plus de 120.000 ans. Au Maghreb, les peu de fouilles effectuées ont déjà exhibé les preuves formelles de la présence humaine dès l’aube de son aventure sur terre.

Tous les organigrammes établis autour de l’évolution et des migrations de cette espèce d’hominidés convergent vers ce Nord fertile et accueillant. Il ne reste qu’à fouiller, gratter, bêcher... les preuves sont sous nos pieds. Il est temps d’ouvrir plus largement les chantiers archéologiques à nos chercheurs et aux nombreux scientifiques mondiaux qui ne demandent qu’à explorer ces précieux gisements, au nom de la science.

Deux mille ans de notre histoire ont été dépoussiérés sous la place des Martyrs, vingt mille ans ont été déterrés avec l’homme de Mechta-Aflou…

Notre patrimoine archéologique représente un filon que plusieurs générations de chercheurs n’arriveront pas à épuiser.

K. Morsli