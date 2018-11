LA VOIX DES ASTRES SAMY EL-DJAZAïRI,DE MOHAMED ATTAF

L’écrivain Mohamed Attaf vient de publier une biographie du chanteur Samy El-Djazaïri, Ali kanouni de son vrai nom, aux Éditions Dar El-Houda, qui avaient déjà édité Rouiched, un texte sur le grand comédien du théâtre et du cinéma algériens.

L’auteur est un ami du chanteur Samy El Djazaïri. Dans cet ouvrage, il lui rend hommage en retraçant sa vie et son parcours artistique et en publiant les textes de ses chansons écrites en arabe et en kabyle avec une traduction en français. C’est un travail de mémoire qui est accompli avec beaucoup de pédagogie, et cela lui a demandé des années de recherches et de travail.

L’ouvrage se lit d’une traite, comme un roman qui livre ses secrets sur la vie d’artiste, parsemée de gloire et de déception. Même la vie privée de Samy El Djazaïri est relatée avec beaucoup de pudeur, sauf lorsqu’il s’est agit de rétablir la vérité, notamment suite à l’accident qui a provoqué la mort de l’artiste le 3 avril 1987 à Boufarik, vers 6 heures. Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet, des calomnies, selon l’auteur. Mohamed Attaf a tenu à souligner que Samy n’étais pas saoul au volant ce matin-là, vu qu’il avait arrêté de boire et qu’il avait commencé à faire sa prière. Visiblement cela lui tenait à cœur de rétablir la vérité bien que nous ne voyions pas la nécessité de le faire, mais cela n’est qu’un détail dans cette biographie riche en informations et en photos de Samy El Djazaïri.

Né dans une famille pauvre, Samy a eu trois frères et deux sœurs. Il est né le 6 septembre 1945 à Tab’Naêlit, un quartier de la Haute-Haute que ses habitant appelaient Dechra. Comme tous les Algériens de l’époque, Ali Kanouni a connu la misère et l’école n’a été pour lui que de courte durée, sort réservé aux indigènes à l’époque coloniale.

Ses parents sont originaires du village d’Ath Bu Yahya, commune de Beni Douala, dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Ils quittèrent le village pour s’installer à Tizi-Ouzou dans l’espoir d’améliorer leur sort en ville. Son père, Ahmed Ben Mohamed Kanouni, dit aussi Ahmed Hamdani, ouvrit une gargote, et son fils Ali l’aidait quand il ne passait pas son temps à tambouriner, lui le passionné de la percussion. Jeune, Samy avait pour idole le chanteur Mohamed Lamari qu’il imitait en reprenant ses succès, «Ma Nsitch» (Je n’ai pas oublié) et «Djazairia».

Samy affûte ses armes à la JFLN, crée avec une bande d’amis un orchestre et anime des fêtes familiales. En visite à Tizi-Ouzou, il est repéré par le musicien et compositeur Haddad El Djilali, compositeur de Mohamed Lamari. Son père, Ahmed, décède le 16 juin 1962.

Samy tenta sa chance en France en 1968 avec ses amis musiciens Rachid Mesbahi et Rachid Kellas. Il vivra de petits métiers avant de trouver une place dans les chemins de fer en tant que serveur et il s’amusait à chanter au grand bonheur des voyageurs.

En 1970, Samy fera son entrée dans la chanson en professionnel en enregistrant son premier 45 tours avec «Ttghennigh Mohand U Mhend» (Je chante Mohand U Mhend) et «Rouh Rouh» (Pars), composées par Mohand Ouzegane. Il fera ensuite sa première apparition dans une émission de variétés à la télévision algérienne. Le grand Mahboub Bati lui écrira plusieurs chansons qui feront un grand succès.

En 1975, Samy El Djazaïri se marie avec Leila Lourdjane lors d’un mariage qui sera animé à Tizi-Ouzou par Dahmane El Harrachi. Hadia, sa première fille, naîtra en 1976. Deux années après, le couple s’installe à Paris et Samy devient gérant d’un bar-restaurant. C’était l’époque de ses tubes «Radia» et «Bnet El Djazaïr», et Samy les chantait en fin de soirée dans l’établissement qu’il gérait.

Dans les années 80, à la faveur de l’acquisition d’un logement social à Tizi-Ouzou, il s’installa avec sa famille mais cela ne durera que quelque temps : sa femme ayant décidé de repartir en France. En 1981, le couple a eu deux jumeaux Mouna et Djalla mais ne résistera pas aux épreuves du temps. Samy divorce et compose «El Rahla» (Celle qui part). Une complainte autobiographique.

«La voix des astres Samy El Djazaïri» retrace avec fidélité toute la vie de ce grand artiste parti à la fleur de l’âge. Trop tôt.

Abdelkrim Tazaroute