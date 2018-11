Prix des fruits et légumes en Hausse

Des familles à faible revenu s’inquiètent de plus en plus de la hausse inopinée des prix des fruits, des légumes et de la volaille. Depuis déjà plus de deux mois, on constate que les prix des produits de large consommation ne cessent d’augmenter, irritant du coup les citoyens. C’est le cas de Mohamed, un père de famille qui qualifie la situation d’«intolérable».

PUBLIE LE : 27-11-2018 | 0:00