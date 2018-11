Obligation d’affichage des prix et de la facturation : Campagne de sensibilisation à Alger

La Direction du commerce de la wilaya d’Alger a lancé récemment une campagne de sensibilisation en direction des commerçants de gros et de détail des fruits et légumes à l’obligation d’affichage des prix et de présentation des documents de facturation. En application des instructions du ministre du Commerce, et dans le cadre d’une campagne nationale de sensibilisation des commerçants de gros et de détail des fruits et légumes à l’obligation d’affichage des prix et de présentation de documents de facturation, nous avons lancé une large campagne de sensibilisation au profit de l’ensemble des opérateurs économiques concernés par la ventre de fruits et légumes, dont des importateurs, a précisé à l’APS, le représentant de la direction du commerce de la wilaya d’Alger, M. Dehar Layachi. Des brigades spéciales d’agents relevant de la Direction s’attelent à informer les commerçants de l’obligation d’afficher les prix à l’intention des clients, mettant l’accent sur l’impératif du respect de la procédure relative à la facturation des marchandises exposées à la vente, a-t-il ajouté. Rappelant le bilan des opérations de contrôle de qualité et de répression de la fraude depuis le début de l’année jusqu’au mois de juillet dernier, et qui s’étaient soldées par l’établissements de 28.000 procès-verbaux (PV) transmis à la Justice, M. Dehar a fait savoir que sur ce chiffre, plus de 8.000 PV ont été dressés pour défaut d’affichage des prix, entraînant la proposition de fermeture de 1.300 commerces. Le représentant de la direction du Commerce de la wilaya d’Alger a dévoilé, également, de nouvelles instructions de la tutelle relatives à l’obligation d’affichage du prix d’achat et du prix de vente, précisant qu’elles seront communiquées et expliquées aux commerçants lors de cette campagne de sensibilisation.