Suppression des licences d’importation de la banane : Une mesure saluée par les commerçants

Selon le président de l’ANCA, les algériens consomment une quantité de 220.000 à 250.000 tonnes de bananes par an, d’une valeur moyenne de 140 millions de dollars.

«Nous accueillons, avec une grande satisfaction, la décision prise, récemment, par le gouvernement concernant la suppression de licences d’importation sur la banane.» C’est avec ces termes, que le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a salué cette mesure, qui, selon ses termes, mettra fin à la spéculation sur ce produit, dont le prix a atteint des seuils dépassant largement le pouvoir d’achat du citoyen. S’exprimant, lors d’une conférence de presse tenue hier au siège de l’ANCA, à Saïd-Hamdine (Alger), El-Hadj Tahar Boulenouar a indiqué que cette mesure ouvre le champ à tous les opérateurs économiques qui ont les moyens nécessaires, à savoir les entrepôt de stockage, de mûrissage et de froid, et autres critères fixés par le ministère du Commerce, d’importer ce produit , précisant qu’actuellement, ce sont seulement cinq opérateurs qui importent la banane. Poursuivant ses propos, il a révélé que durant l’année 2017-2018, plus de 40 opérateurs ont déposé des demandes de licence en vue d’importer ce produit. Pour ce qui est du prix de la banane, le président de l’ANCA dit qu’il se situe, actuellement, entre 500 et 550 dinars le kilo, au niveau des marchés de gros, alors que son prix ne devrait pas dépasser les 300 dinars, avec la marge bénéficiaire du détaillant. «À travers l’application de suppression de licences d’importation, on devrait s’attendre à une baisse sensible de son prix, qui aura, également, un impact sur les prix des autres fruits qui seront revus à la baisse», a-t-il estimé, affirmant que les Algériens consomment annuellement une quantité de 220.000 à 250.000 tonnes de bananes, d’une valeur moyenne de 140 millions de dollars. «Chaque citoyen consomme une moyenne de 5 kg de bananes par an», a-t-il précisé. Concernant la suppression des licences d’importation sur les viandes, El-Hadj Tahar Boulenouar a suggéré que cette mesure soit temporaire et soumise à des conditions strictes, pour protéger la production locale de viande. «L’Algérie produit entre 400.000 à 450.000 tonnes de viande rouge par an, et entre 300.000 et 400.000 tonnes de viande blanche, soit un total de plus de 800.000 tonnes par an», a-t-il expliqué, ajoutant qu’il faut atteindre le seuil d’un million de tonnes par an. «Nous ne sommes pas loin de concrétiser cet objectif. Il faut juste encourager davantage la production locale en matière de viande», a-t-il insisté. Cette rencontre, à laquelle ont pris part des mandataires, représentant plusieurs marchés de gros, a été mise à profit pour évoquer la situation actuelle de marchés de gros qui sont gérés par les APC.

À ce sujet, le président de l’ANCA, qui a présenté la réalité de nombreux marchés de gros se trouvant actuellement dans une situation difficile, a indiqué que les APC n’ont pas les moyens nécessaires pour assurer une bonne gestion de ces marchés, dont le nombre devrait atteindre prochainement les 53 à l’échelle nationale, suggérant de confier leur gestion à des entreprises capables d’améliorer leurs conditions, telle l’Entreprise publique chargée de la réalisation et de la gestion des marchés de gros (Magro).

Kamélia Hadjib