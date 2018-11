Inauguration du Salon international du transport et de la logistique

Relevant une «nouvelle dynamique de promouvoir les exportations hors hydrocarbures», le ministre du Commerce a affirmé, hier à Alger, que «la logistique constitue l’axe central de cette démarche et une condition sine qua non de compétitivité, laquelle impose le strict respect du triptyque : timing, prix et qualité».

Annonçant 2019 comme année de l’export, Saïd Djellab, dans un point de presse tenu en marge du Salon international du transport et de la logistique, souligne que l’Algérie, qui dispose d’une «assise infrastructurelle et d’une diversification industrielle et agricole», est «prête à l’internationalisation des ses produits». Le ministre dit que «réussir les exportations est synonyme de la pérennisation du développement économique». À propos de la logistique, M. Djellab évoque l’existence d’une interconnexion entre les différents modes de transport, appelant au renforcement de la compétition dans les services pour améliorer les coûts. À ce sujet, il précise également que des conventions sont signées, avec, entres autres, la Cnan et Logitrans, indiquant que le Fonds national de la promotion de l’exportation «prendra en charge une part du coût du transport des produits destinés à l’exportation».

Pas de licence d’importation de la banane et des viandes en morceaux

Répondant aux questions des journalistes, M. Djellab annonce, d’autre part, que le ministère du Commerce a annoncé que l’importation de la banane et des viandes en morceaux n’obéit pas au régime des quotas ou aux licences d’importation. Cela intervient dans le cadre de l’organisation des opérations d’importation de certaines marchandises qui obéissent à des normes d’encadrement spécifiques depuis début 2018, afin de garantir la stabilité de l’approvisionnement du marché national, de lutter contre la spéculation, le monopole et la hausse des prix, et de conférer davantage de transparence et de compétitivité aux transactions commerciales. Dans cette optique, le ministre promet que le prix du kilogramme de la banane, aujourd’hui tutoyant les 700, voire 800 dinars, «ne dépasseront pas les 250 dinars bientôt». De leur côté, les responsables de la Chambre de commerce et d’industrie met en exergue l’existence d’«ambitieux projets d’investissement» dans les infrastructures, ainsi que des «ajustements du cadre législatif par les pouvoirs publics». Objectif : «encourager l’attrait d’investisseurs étrangers et permettre aux opérateurs économiques algériens d’être au même niveau de maîtrise des coûts logistiques et de déployer leur potentiel commercial et industriel dans un environnement compétitif». Par ailleurs, il convient de préciser que le Salon Logistical, dans sa 3e édition, met en exergue un besoin de mise à jour des règles de compétitivité, d’optimisation et d’utilisation d’outils pour contrôler l’incidence des coûts logistiques dans la chaîne de transports subis par les opérateurs économiques tant à l’import qu’à l’export. Ce Salon, auquel prennent part 75 exposants, vise, entre autres, à améliorer et à développer la chaîne logistique des entreprises algériennes des entreprises algériennes dans leurs opérations à l’international, ainsi qu’au plan local, et à contribuer à la rédaction des coûts d’acheminement des marchandises.

