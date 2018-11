En débat au Centre de recherches juridiques et judiciaires

«La politique pénale et pénitentiaire adoptée par l’Algérie repose sur le respect des droits de l’homme et la concrétisation de réinsertion sociale des détenus», a affirmé, hier, le Dr Ahmed Chafai, directeur général du Centre de recherches juridiques et judiciaires, soulignant que cette politique n’est plus basée uniquement sur l’incarcération, mais dépend du respect du principe d’individualisation de la peine et de sa contribution dans la rééducation des détenus, en évitant le recours excessif aux peines privatives de liberté, qui entraînent très souvent des effets négatifs sur différents aspects de la vie des détenus, notamment le risque de la récidive. Le Dr Chafai, qui intervenait à l’ouverture d’une journée d’étude sur l’aménagement de la peine pour la prévention de la récidive et la réinsertion sociale des détenus, organisée, hier, par le Centre des recherches juridiques et judiciaires, à l’hôtel El-Riad de Sidi Fredj (Alger), a fait savoir que la politique de réinsertion sociale des détenus repose sur leur rééducation, en vue de les préparer à l’étape post-carcérale. Elle vise également, selon l’intervenant, l’amélioration de leur niveau éducatif et professionnel, à travers la mise en place de programmes de formation et d’éducation au sein des établissements pénitentiaires. Ces programmes sont adaptés à leurs capacités, à leurs centres d’intérêt et au degré de leur implication dans des activités d’intérêt général par le travail éducatif, ce qui permet au détenu d’apprendre la discipline au sein du groupe, et d’investir son énergie physique et intellectuelle dans une activité positive lui permettant de s’affirmer et de participer à l’exécution des programmes de réinsertion. Dans le cadre de ces réformes, le secteur pénitentiaire a mis en œuvre l’application des règlementations consacrées par la loi en vue de concrétiser la philosophie de la défense sociale sur des bases pratiques et justes. Il vise essentiellement la mise en place d’un système pénitentiaire développé et compatible avec les systèmes pénitentiaires modernes favorisant la promotion du traitement des détenus en leur assurant des soins sanitaires et psychologiques qui leur sont nécessaires. Il vise également le développement des méthodes pratiques conduisant à garantir la protection de la société et prévenir la récidive. Le législateur algérien a renforcé sa politique pénitentiaire, à travers la mise en place d’un nouveau système moderne de surveillance électronique des détenus par l’utilisation du bracelet électronique. Ce système, ayant déjà été introduit au sein du système juridique en 2015 en matière de contrôle judiciaire, vise à concilier les objectifs de la protection contre la récidive et la réinsertion sociale des détenus, en leur permettant de passer la peine, en totalité ou en partie, à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Le phénomène de la récidive constitue l’un des problèmes auxquels sont confrontés les systèmes pénitentiaires à l’échelle mondiale. Au moment où les détenus sont incarcérés en vue d’être réprimés et rééduqués suite à leur comportement répréhensible, nous constatons qu’ils se livrent à diverses pratiques illégales et acquièrent une nouvelle culture carcérale contraire à l’objectif principal de la peine privative de liberté. L’étude du phénomène de la récidive, et la recherche de ses causes revêt une grande importance eu égard aux taux croissant de ce phénomène. Elle indique clairement que les méthodes et moyens utilisés pour prévenir la récidive sont entachés de certaines lacunes et failles. C’est pourquoi il est impératif d’engager une réflexion approfondie sur les facteurs réels de la récidive et revoir les méthodes et moyens utilisés, pour lutter efficacement contre ce phénomène qui demeure un fardeau pour le Trésor public. M. Chafai a souligné que les nouveaux mécanismes entrant dans le cadre de la politique pénitentiaire et basés sur l’aménagement de la peine «se sont révélés plus efficaces que l’emprisonnement qui a montré ses limites dans la prévention contre la criminalité, à l’instar du bracelet électronique qui a bénéficié à 19 détenus de 7 wilayas, et ce depuis l’entrée en vigueur, au courant de cette année du contrôle électronique». Le bracelet électronique permet, selon M. Chafai, une surveillance continue de son titulaire, à travers l’identification de tous les points de l’espace de mobilité autorisé, décidés par le juge d’application des peines. Dans le même cadre, selon les chiffres présentés par M. Chafai, il a été recensé pas moins de 24.665 bénéficiaires de la procédure de liberté conditionnelle, 57.371 bénéficiaires de permission de sortie ont également été enregistrés, ainsi que 4.263 détenus bénéficiaires de semi-liberté et 22 autres ont bénéficié de libération provisoire. Ces mécanismes sont destinés, selon le directeur général du Centre de recherches juridiques et judiciaires, à remplacer les peines privatives de liberté par d’autres mesures consacrant le principe de la présomption d’innocence et le respect de la dignité humaine et des droits de l’homme».

Salima Ettouahria