formation professionnelle : compétitivité économique en point de mire

Pour assurer la mise en adéquation des formations aux réalités du marché de l’emploi et répondre aux besoins en qualification des différents opérateurs économiques, le secteur de la Formation professionnelle veille à réviser et à enrichir de façon permanente la nomenclature des branches et des spécialités de la formation professionnelle.

À cet effet, le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a organisé, hier à l’INFEP (Alger), une journée d’étude sur l’évaluation de la mise en œuvre de la nomenclature des branches et des spécialités de la formation professionnelle, présidée par le premier responsable du secteur, Mohamed Mebarki.

Cette nomenclature, sur laquelle se basent les établissements de formation professionnelle pour arrêter leur offre de formation, constitue un outil de développement en matière d’ouverture de filières et un instrument de normalisation et de planification de formations. Lors de son intervention d’ouverture, le ministre estime que pour faire face aux «nouvelles règles de compétitivité économique et les évolutions techniques et technologiques», le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels s’est «appuyé sur le partenariat avec le monde économique, et s’est doté des mécanismes de concertation tels que le conseil de partenariat au niveau national et la commission de wilaya de partenariat au niveau local». Il précise que pour permettre aux établissements de formation de s’ouvrir sur leur environnement socio-économique, il a été procédé à la «signature de plus de 135 conventions-cadres avec différents départements ministériels et opérateurs économiques, et 14.162 conventions spécifiques au niveau local depuis 1991 au premier semestre 2018». Mebarki souligne que la dernière édition de la nomenclature apporte «des changements spécifiques», à travers l’introduction d’une nouvelle branche professionnelle (art-culture et patrimoine), et 51 spécialités nouvelles des répertoires dédiés à chaque mode de formation.

Remédier aux lacunes constatées dans la mise en œuvre de la nouvelle nomenclature

Pour lui, la mise en œuvre de la nomenclature, en septembre 2018, a fait ressortir certaines lacunes. Il cite, à titre d’exemple, les conditions d’accès à des spécialités diplômantes, fixées à la fin du cycle primaire, alors que beaucoup de candidats qui sollicitent ces formations ont quitté l’école avant d’avoir atteint ce niveau scolaire, l’indisponibilité des programmes de formation et d’équipements techniques et pédagogiques, pour programmer l’ouverture des spécialités nouvelles, le manque de formateurs pour les spécialités nouvelles, le volume horaire des enseignements prévu n’a pas pu être appliqué, en raison de l’inadaptation des contenus de formation, et l’élaboration de répertoires dédiés à chaque mode de formation a entraîné l’inutilisation des équipements techniques et pédagogiques.

Toujours dans le contexte de la mise en œuvre de la nomenclature, le premier responsable du secteur affirme que certaines difficultés rencontrées dans son application ne «relèvent pas de la méthode ou du contenu ; ce sont, selon lui, des considérations pratiques qui peuvent être solutionnées au niveau local, à travers la mise en place de plusieurs mesures». Parmi lesquelles, explique Mebarki, la nécessité de procéder au recensement et à la réaffectation des formateurs sans section, à la formation ou au perfectionnement des formateurs dont le profil se rapproche de la spécialité, et prévoir, si nécessaire, le transfert des équipements vers d’autres wilayas.

Lors de cette rencontre, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels a rappelé ses cadres sur la «nécessité d’un travail de concertation et de coordination avec les différents partenaires externes, pour assurer des formations qui s’adaptent aux besoins de l’économie nationale, de l’environnement socio-économique et des projets d’investissement».

M. Mebarki insiste sur la concertation et la coordination

Il termine son allocution en déclarant que la mise en œuvre de la nomenclature «ne peut être que collective, et sa réussite est conditionnée par une préparation minutieuse des moyens nécessaires pour son application».

Intervenant à son tour, Ounissa Alloun, directrice de l’organisation et du suivi de la formation professionnelle, a présenté la thématique générale de la journée d’étude et de la nomenclature, en exposant les objectifs de cette dernière édition de la nomenclature, à savoir assurer l’adéquation entre la formation dispensée et l’emploi visé, mettre à disposition des établissements de formation, un instrument normalisé de référence pour le choix des spécialités à programmer, et informer les demandeurs de formation sur l’offre de formation dispensée par les établissements du secteur. Elle indique que cette nomenclature, qui n’est pas «figée, mais dynamique et évolutive, fait l’objet d’une évaluation et d’un enrichissement au moins tous les deux ans».

Mohamed Mendaci