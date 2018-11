Poursuite des débats autour du PLF-2019 au Conseil de la Nation : Les éclairages du ministre des Finances

À l’issue des débats d’hier, au Conseil de la nation, autour du projet de loi de finances pour l’année 2019, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a répondu à l’ensemble des préoccupations des sénateurs, apportant ainsi tous les éclairages nécessaires à propos du PLF-2019.

Le ministre a souligné, dans ce cadre, que la baisse du taux d’inflation, en 2018, indique que les montants alloués au titre du mécanisme de financement non conventionnel ne visaient pas à financer les dépenses de gestion ni de consommation mais plutôt l’investissement public. M. Raouya qui s’exprimait lors de cette séance plénière présidée par M. Abdelkader Bensalah, président de la Chambre haute du Parlement, en présence de plusieurs membres du Gouvernement, a en effet relevé que le taux d’inflation a ralenti pour s’établir autour des 4,45% à la fin du mois de septembre 2018, alors qu’un taux de 5,2% était prévu par la loi de finances complémentaire de 2018. Il s’ensuit que les financements non conventionnels sont «destinés à l’investissement public et non à la consommation», a-t-il affirmé en réponse aux parlementaires qui avaient, il faut le dire, exprimé certaines préoccupations quant aux conséquences d’un financement non conventionnel sur l’inflation et le pouvoir d’achat. Le ministre a notamment mis en avant, en cette occasion, que le montant des fonds qui devaient au préalable être mobilisés avec des financements non conventionnels a diminué et ce, grâce à l’amélioration des recettes budgétaires ; les recettes pétrolières, notamment. L’on apprendra que sur les 1.800 milliards de dinars qui devaient être affectés à la couverture du déficit de trésorerie en 2018, l’État n’a pas eu recours au mécanisme de financement non conventionnel que de l’ordre de 900 milliards de DA. Ceci a été fait pour couvrir le déficit de trésorerie au cours des six premiers mois de l’année. Autre remarque importante, le déficit réel du Trésor a enregistré, jusqu’à juillet dernier, un recul de 29% par rapport au déficit attendu et ce, en raison d’une amélioration de 335 milliards de dollars des recettes pétrolières par rapport à l’année précédente. La collecte de ces recettes devrait dépasser, à la fin de l’année en cours, la valeur estimée dans la LFC 2018 de 450 milliards de dinars. L’excédant enregistré sera en fait destiné au financement du Fonds de Régulation des Recettes. S’agissant de la relation qui pourrait exister entre la baisse du taux de change du dinar algérien et le pouvoir d’achat, le ministre a souligné que la baisse du taux de change «ne conduit pas à une diminution du pouvoir d’achat en Algérie étant donné que les prix des produits essentiels sont subventionnés et plafonnés».

Le pouvoir d’achat préservé, grâce aux transferts sociaux multiformes

Poursuivant ses propos, il fera remarquer que le pouvoir d’achat est préservé grâce aux transferts sociaux multiformes. A propos des réserves de change, le ministre notera que le gouvernement «contrôle» ces réserves grâce à une gestion prudente et tenant compte de l’évolution des marchés pétroliers et du développement du commerce extérieur.

Par ailleurs —et en réponse aux sénateurs qui se sont interrogés pourquoi le budget consacré à l’équipement avait été réduit de 11% en 2019 par rapport à 2018, alors que le pays cherche à stimuler la croissance hors hydrocarbures—, le ministre a expliqué que ce budget n’a pas été «réellement réduit» et que cette diminution est, en fait, due au non-renouvellement de 900 milliards de DA en 2018 sous la forme d’opérations en capital de 400 milliards de DA pour régler des dettes de l’État et de 500 milliards de dinars constituant une contribution extraordinaire au fonds de sécurité sociale. Si ce n’était ces deux opérations, le budget de l’équipement aurait augmenté en 2019 de 459,36 milliards de dinars, soit, +14,61% par rapport au budget de 2018.

Pour ce qui est de la question relative à l’élaboration du texte sur la base d’un prix référentiel de 50 dollars (USD)/baril de pétrole algérien «Sahara Blend» et sur la base du prix du marché à 60 USD, il sera réitéré que le prix référentiel du baril de pétrole établi à 50 dollars dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances (PLF) pour 2019 constitue «une mesure prudente, au regard de la fluctuation des cours de pétrole due à divers facteurs économiques et géopolitiques». Il est à mettre en exergue également que la fluctuation des cours de pétrole ne peut être prévisible à moyen et à court termes. Evoquant une autre question posée par les parlementaires et qui concerne l’évasion fiscale, le ministre a été on ne peut plus clair en assurant que l’État ne renoncera en aucun cas à ses efforts déployés pour la perception des taxes non payées. Pour ce qui concerne les dossiers soumis au contrôle fiscal, M. Raouya a indiqué que leur nombre s’élevait à 52 000 dossiers en 2017 ; la valeur des dossiers examinés est passée de 71,3 milliards de dinars en 2013 à plus de 89,5 milliards de dinars en 2017. Il faut savoir également que le programme de contrôle fiscal de l’exercice 2018 comprend 1.937 opérations de contrôle comptable, 227 suivis approfondis de la situation budgétaire et 611 opérations de comptabilité circonstancielle.

Lutte contre le transfert illicite de la devise : saisie de 4,9 milliards de DA en 2018

A la faveur de cette séance plénière, le ministre a annoncé la prochaine acquisition par la direction générale des impôts d’un nouveau système informatique qui sera mis en service au courant de l’année prochaine. «Dans le cadre de la modernisation de l’administration fiscale et de l’optimisation de sa performance, la direction générale des impôts procède à l’acquisition d’un nouveau système informatique devant remplacer l’actuel. L’entrée en service de ce nouveau système informatique est attendue à partir du deuxième semestre de l’année prochaine», a-t-il déclaré. M. Raouya qui évoquera dans ce même contexte les importants efforts consentis aux fins d’optimiser la numérisation de la gestion et de lutte contre la contrefaçon et la contrebande, indiquera également que les contrôles effectués par les services des douanes, se sont soldés par la saisie de pas moins de 4,9 milliards de dinars et ce, pour le seul volet de la lutte contre le transfert illicite de la devise sans compter les autres domaines d’activités du secteur des douanes. Les amendes dues sont chiffrées à 17,7 milliards de DA. Il convient de signaler, d’autre part, toute la batterie de mesures prises à l’effet d’instaurer un système fiscal à distance et de simplifier le paiement des redevances fiscales tel que le portail «Jibayatic». En fait et pour un meilleur recouvrement fiscal, le gouvernement a adopté une stratégie englobant des mesures et des facilitations en vue d’amener les contribuables à s’acquitter de leurs redevances non payées dont la procédure légale de paiement. Les contribuables peuvent procéder au paiement différé de leurs redevances, en contre partie de garanties suffisantes pour s’acquitter de leurs dettes. Ils peuvent également recourir au paiement par tranches; une mesure qui leur permet de bénéficier d’un échéancier de paiement sur une durée allant jusqu’à 36 mois avec paiement préalable de pas moins de 10% du total des redevances. Les entreprises qui connaissent des difficultés financières peuvent également bénéficier d’un rééchelonnement des dettes (article 90 de la loi de finances 2017), avec l’exonération des taxes de recouvrement selon un échéancier de paiement allant jusqu’à 36 mois. Les autorités concernées ont également introduit la possibilité de régler les redevances fiscales sans comptabiliser les pénalités de retard, une démarche qui a pour objectif d’encourager les contribuables à régler en une seule tranche leurs dettes, tout en bénéficiant d’une exonération totale.

La modernisation du système bancaire et du secteur financier

en point de mire

L’exemption conditionnelle se fait, quant à elle, dans le cadre des mesures relatives au règlement des contentieux fiscaux des entreprises. Cette exemption permet, contre une renonciation au droit de recours, de bénéficier d’exonérations importantes sur les amendes de recouvrement, avec la possibilité de prolonger l’échéancier de paiement à 18 mois. Le système de procédures mis en place pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, renferme plusieurs mesures se rapportant à la recherche d’informations fiscales (droit d’information, droit d’enquête, droit de visite) et au contrôle fiscal. Aussi et pour ce qui est de l’application des peines à l’encontre des contribuables fraudeurs, les autorités concernées procéderont à l’avenir à l’enregistrement des contribuables auteurs de fraudes dans le fichier national des fraudeurs. S’agissant des activités du marché parallèle, les agents des impôts doivent procéder à des visites inopinées sur le terrain pour constater les activités exercées sans registre de commerce.

Concernant la modernisation du système bancaire et du secteur financier, le ministre a fait part de l’introduction de systèmes d’informations et d’outils modernes de paiement permettant aux banques d’être conformes aux normes internationales en matière de célérité, rappelant l’opération de définition des systèmes d’information au niveau des six banques publiques à travers «Global Banking» qui appuie tous les services de la banque. Dans le cadre de ce projet de loi, les responsables veillent à améliorer le climat des affaires des banques à travers le développement et la diversification de la médiation des banques et à organiser la commercialisation des produits bancaires participatifs. Il faut savoir qu’il existe actuellement 1 441 distributeurs automatiques de billets où ont été effectuées 7,6 millions opérations de retrait d’argent ; ce qui représente plus de 114 milliards de dinars.

Appui des orientations de la loi de finances pour 2019 par les présidents des groupes parlementaires

Pour leur part, les présidents des groupes parlementaires leur appui aux tendances de la loi de Finances 2019 qui «consacrent les orientations du président de la République». Ainsi, le président du groupe parlementaire du Rassemblement nationale démocratique (RND), Abdelmadjid Bouzriba a fait part de la satisfaction de son parti quant à la teneur dudit texte de loi qui consacre «le caractère social de l’Etat, qui est demeuré fidèle à ce principe en dépit de la crise financière», saluant, par la même occasion, les mesures de soutien à l’investissement productif qu’il contient. Il a ajouté que la non augmentation des impôts, le dégel de grands projets, la relance des deux fonds de développement du Sud et des Hauts-plateaux et la consécration du principe de solidarité financière locale, étaient des indicateurs positifs dans ce texte de loi, qui prévoit également de nouvelles approches pour asseoir une stratégie industrielle face au recul des cours du pétrole. Pour le groupe parlementaire du RND, la hausse de la dépense publique dans le cadre du budget 2019, constitue une incitation à même de renforcer la croissance économique à partir de 2019. Soulignant que l’échec des mises en garde du Fonds monétaire internationale (FMI) contre une baisse de croissance et une hausse de l’inflation, en raison du recours au financement non conventionnel, le parlementaire a salué le choix de l’Etat de recourir à l’endettement intérieur. Exprimant l’appui du RNDà «l’option de continuité», M. Bouzriba a appelé le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika à «poursuivre la conduite du pays», exhortant tout un chacun à «barrer la route aux comploteurs contre l’Algérie».

Pour sa part, le président du groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN), Mohamed Zbiri, a affirmé que le texte de la loi de Finances 2019 est conforme à la stratégie de diversification de l’économie nationale, de rationalisation des dépenses et de satisfaction des besoins du citoyen, conformément à la vision objective du président Bouteflika, qu’il a appelé, au nom de son groupe parlementaire, à «parachever le riche parcours débuté en 1999 et qui a fait de l’Algérie une force politique et économique».

Il a également fait part de la satisfaction de sa formation politique quant à la non imposition de nouvelles taxes et impôts en vue de soutenir le pouvoir d’achat du citoyen, consolider la stabilité sociale et refléter l’attachement de l’Etat à conférer l’importance au citoyen au double plan, social et économique en tant qu’acteur du développement. S’agissant de la consolidation de la solidarité entre les Collectivités locales, le représentant du FLN, a considéré que cette mesure mettra fin à l’inégalité entre les communes.

De son côté, le Président du Groupe parlementaire du tiers présidentiel, M. Hachemi Djiar, a également apporté son soutien au contenu du texte de loi qui n’a cédé, selon son groupe, «à aucune panique dans son élaboration», et ce, en dépit de la conjoncture difficile au double plan économique et social. Qualifiant la loi de Finances 2019 de «logique et en adéquation avec la conjoncture particulière que traverse le pays», le groupe a estimé que le texte n’est cependant pas exempt d’insuffisances mais n’apporte pas non plus de solutions à tous les problèmes affectant le pouvoir d’achat et l’investissement ou relatifs à l’évasion fiscale, à l’économie parallèle, à la spéculation et à la bureaucratie», a ajouté M. Djiar. Partant, le président du Groupe du tiers présidentiel a appelé à la conjugaison des efforts et au resserrement des rangs et au bannissement des calculs politiciens inutiles et qui pourraient porter atteinte à la crédibilité de l’action politique et gaspiller les énergies au dépens de l’intérêt général. «L’intérêt suprême du pays doit être placé au-dessus de toute considération», a-t-il prôné.

Soraya Guemmouri