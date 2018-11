Alger : 180 familles relogées

Quelque 180 familles occupant des bidonvilles et des habitations précaires de la capitale ont été relogées dans les nouvelles cités au niveau des communes des Eucalyptus et de Baraki, dans le cadre de la 2e tranche de la troisième phase de la 24e opération de relogement dans la wilaya d'Alger. 176 familles qui occupaient le bidonville «Gomez» longeant l’Oued Boukraa dans la commune de Staoueli, ainsi que 04 autres familles qui occupaient des habitations précaires dans la commune de Zéralda, ont été relogées à la cité 1.200 logements Haouch El Mihoub dans la commune de Baraki et la cité 264/1.200 logements Salmani dans la commune des Eucalyptus. L'assiette foncière squattée les habitations précaires de la commune de Zéralda abritera «un stade communal» au profit des habitants, ont fait savoir les services de la wilaya, indiquant que le quartier HLM existant dans cette commune sera aménagé. Dans une déclaration à l'APS,

Mme Nacéra Benyaakoub, chef d'unité à l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Bir Mourad Raïs a précisé que «tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour accueillir ces familles dans de bonnes conditions», indiquant que ces appartements qui disposent de trois pièces, cuisine et salle de bain sont alimentés en eau et en électricité.

La wilaya d'Alger avait lancé, le 15 novembre dernier, la 1e tranche de la 3e phase de la

24e opération de relogement au profit de quelque 251 familles issues des bidonvilles et habitations précaires dans les communes des Eucalyptus, Oued Smar, El Magharia, Bouzareah, Ben Aknoun, Dely Brahim, Alger-centre et de Mohammadia, tandis que la 2e tranche de cette opération a été organisée, le 19 novembre dernier, au profit de 70 familles issues de la commune

d'El-Hammamet dans la circonscription administrative de Cheraga. Le relogement de ces 70 familles, qui occupaient la base de vie de l'entreprise Netcom dans la commune d'El-Hammamet, a permis la récupération d'une assiette foncière pour la réalisation d'un lycée d'une capacité d'accueil de 800 places pédagogiques, qui allégera la pression sur les lycées limitrophes, à l'instar de ceux des communes de Rais Hamidou et de Ain Benian-ouest. Selon le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, la 3e phase de la 24e opération de relogement concerne, dans son ensemble, quelque 580 familles occupant des habitations précaires.

À rappeler que la première phase de la 24e opération de relogement dans la wilaya d'Alger, avait été lancée en juillet dernier au profit de plus de 1.000 familles, alors que la 2e phase a touché en octobre dernier quelque 2.000 familles, sachant que la 24e opération de relogement est divisée en 4 étapes et concerne 8.000 familles. Le wali d'Alger avait souligné, à maintes occasions, que la 25e opération de relogement dans la wilaya était en cours de préparation, précisant qu'elle concernera les Algérois qui vivent dans des logements exigus (plusieurs familles dans un seul appartement) ou dans des habitations précaires.