Environnement : Le PAVD marque sa présence au sein de la Fédération des partis verts de l’Afrique du nord

Structurés au sein d’une fédération, les partis écologistes de l’Afrique du nord sont très actifs. En témoigne d’ailleurs la session de formation au profit des jeunes verts africains et portant sur les « questions d'une campagne électorale », organisée les 16 et 17 novembre derniers, au Maroc.

L’Algérie a bien évidemment marqué sa présence grâce au Parti Algérien Vert pour le Développement (PAVD). Une occasion pour régler définitivement la question de la représentativité de notre pays au sein de la Fédération des partis verts de l’Afrique du nord à travers la mise en place des postes du jeune et de la femme verts, en attendant de désigner les représentants. «Le principe est donc acquis et l’Algérie a désormais sa place dans cette instance», nous a affirmé le président du PAVD.

Joint par téléphone, le Docteur Ali Amara qui n’est autre que le fils de l’ancienne gloire de l’équipe du football du FLN, Said Amara, nous a révélés par ailleurs la signature d’un jumelage entre sa formation et le Parti Vert de l’Ouganda. Et comme les formations écologistes ont des défis communs à relever, il est question à travers cet espace d’échange de renforcer le dialogue et la concertation et de mettre en place des plans d’action à même de promouvoir davantage la protection de l’environnement. La session de formation des jeunes verts d’Afrique s’est déroulée, pour information, en marge de la tenue d’une réunion de la FEVA, la Fédération des Verts d’Afrique à laquelle, l’Algérie a adhéré via le PAV en mai 2018, à l’occasion de son 4e congrès, tenu à Ouagadougou (Burkina Faso). Le conclave en question a permis, en présence des pays maghrébins, des représentants du Burkina Faso, du Mozambique, d’Ouganda, du Mali et même de France et des Pays-Bas, de débattre d’un grand nombre de questions cruciales en rapport avec les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire, le réchauffement climatique ou encore l’économie verte. Les participants ont mis à profit cette excellente opportunité pour passer en revue les préoccupations des écologistes mais aussi pour évoquer les acquis arrachés dans ce sens.

