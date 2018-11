Patrimoine culturel national : Un rempart contre les idéologies extrémistes

le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Mohamed Aïssa, a insisté, hier à Tizi Ouzou, sur la nécessité de vulgariser et de promouvoir les valeurs intrinsèques de l’islam ancestral au sein de notre société, pour contrecarrer les nouvelles idéologies véhiculées par des courants mus par la volonté néocolonialiste de disloquer les États.

«Il faut impérativement promouvoir notre patrimoine culturel ancestral dont l’âme est foncièrement pacifique et faire de lui un rempart infranchissable contre toutes ces idéologies extérieures et étrangères à la culture de tolérance et de fraternité fortement ancrée dans la société algérienne», a-t-il indiqué dans son discours d’ouverture des travaux du 1er colloque national sur «les zaouias, patrimoine culturel et religieux» qui s’est déroulé à la salle des conférences du musée régional du moudjahid dans la ville de Tizi-Ouzou. Ce colloque qui traitera de l’enseignement dans la Tariqa Errahmania constitue, a fait savoir le ministre, une autre étape de réconciliation de l’Algérie avec sa glorieuse histoire dans le culte musulman, de même qu’il permettra de jeter les ponts de solidarité et de cohésion sociale. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs a, dans sons discours inaugural, mis en exergue l’important rôle qu’ont joué, et continuent à le faire, les différentes zaouias du pays pour la préservation de notre identité dans ses différentes dimensions et la promotion de l’islam de paix et d’amour d’autrui à travers les cours qu’elles prodiguaient dans leurs écoles coraniques à leurs disciples. Le ministre a aussi mis en évidence la mobilisation de ces zaouias en faveur de la lutte du peuple algérien pour son indépendance durant la glorieuse révolution de novembre 1954 et, bien avant le déclenchement de cette dernière, à travers les campagnes de conscientisation du peuple sur les valeurs islamiques qui ne sauraient s’accommoder des injustices imposées par la colonisation. Ce colloque est une occasion pour rappeler encore une fois que l’islam, tel qu’il est pratiqué dans notre pays doit rester toujours et pour toujours un vrai socle d’unité nationale», a encore rappelé le représentant du gouvernement, en exhortant les Algériens à n’avoir d’appartenance religieuse autre que l’Islam, la religion de tolérance, de paix et de réconciliation. Dans cette optique, le ministre a mis en avant le grand rôle que devrait jouer les zaouias pour la préservation de toutes ses valeurs de paix, de réconciliation et de cohésion nationale que nous ont légué nos ancêtres. Le séminaire qui s’est tenu à Tizi-Ouzou s’inscrit, selon Mohamed Aissa, dans la droite ligne de la politique de réconciliation nationale mise en œuvre par son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, tant il vise à promouvoir le patrimoine cultuel national basé sur la paix et l’amour d’autrui. Dans une conférence de presse animée en marge de ce séminaire, le ministre est revenu sur cette rencontre importante dont il a présidé l’ouverture des travaux, en indiquant que celle-ci rentre dans le cadre d’une dynamique globale pour l’élaboration d’une loi d’orientation du secteur des affaires religieuses.

Le ministre a en outre souligné que l’Algérie refuse toute instrumentalisation des zaouias qui sont pourtant courtisées partout dans le monde. Il par ailleurs affiché la disponibilité de son département ministériel à enclencher le dialogue avec les représentants des imams pour débattre de leur plate-forme de revendication. Néanmoins, le ministre a précisé que la question d’augmentation des salaires soulevés par ces derniers ne relève pas des seules prérogatives ministérielles, assurant au passage qu’il n’y a aucune polémique entre lui et les imams.

Enfin, le ministre a effectué une visite de travail à la mosquée El Atik de la haute ville de Tizi-Ouzou où il lui a été présenté un projet d’extension de cette dernière.

Bel. Adrar