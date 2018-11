service national : L’apport à la construction de la nation

«Le maintien de la stabilité nationale exige non seulement la promotion de la culture civique de la défense, mais aussi l’instauration d’un front populaire solide, uni et harmonieux prêt à défendre le pays », a déclaré, hier, le président de l’APN, M. Mouad Bouchareb. S’exprimant à l’occasion d’une journée parlementaire organisée à l’hémicycle par la Commission de la défense nationale, portant sur «le service national, devoir et honneur», le président de l’APN a tenu à adresser un message «de reconnaissance» au Président de la République «pour l’attention soutenue et l’importance primordiale qu’il accorde à l’institution militaire, à l’heure où celle-ci enregistre d’importantes avancées en matière de professionnalisme, œuvrant dans le respect de ses missions constitutionnelles ».

En soulignant d’emblée l’importance que revêt le service national «en tant qu’école d’affinement et de construction de la personnalité et de l’identité nationale» ainsi que dans «l’acquisition des compétences», les organisateurs de cette journée ont tracé un riche programme incluant la projection d'un documentaire sur l’histoire du service militaire en Algérie. Une journée émaillée de trois interventions. Ainsi, le professeur Tahiya Ismaïl a estimé que le service national « est ce qui permet de garantir le respect du principe d'égalité des chances» que ce soit lors du recrutement, de la formation, ou de l’acquisition des compétences. Pour cet universitaire, «c’est dans le cadre du service national que les jeunes apprennent les règles élémentaires de la citoyenneté et le vivre ensemble dans le cadre de l’unité territoriale».

Partager le même territoire géographique avec d’autres personnes suppose de partager les mêmes normes et valeurs, et ainsi tout naturellement «le sentiment de la défense de la patrie».

Aujourd’hui, explique M. Tahiya, «à l’heure de la virtualité des relations sociales, le service national constitue l’élément qui matérialise, au sein de l’institution militaire, les rapports entre Algériens de différentes régions». Et c’est ainsi que se réalisent la cohésion nationale et le sentiment nationaliste.

Plutôt historique et académique était l’intervention d’un autre universitaire et néanmoins doyen de la faculté des sciences politiques et des relations internationales, Mohamed Khoudja. Pour ce dernier, l’institution militaire «est ce qui garantit la continuité des Etats et la stabilité des nations». M. Khoudja est revenu sur l’histoire de l’institution du service nationale, en tant «que choix stratégique» au lendemain de l’indépendance, en 1968.

Les éléments et recrutés dans le cadre du service national «étaient à l’avant-garde des grandes réalisations», l’universitaire cite, entre autres, la réalisation de la Route de l’unité africaine, le Barrage vert, les grands chantiers de construction en ces années d’orientation socialiste. L’évaluation de l’apport du service national en tant «que facteur de cohésion nationale» ne pourra être fait qu’en revisitant l’histoire récente de l’Algérie, notamment à l’époque sombre des années 90 «où la cohésion populaire a été brillamment illustrée par cette harmonie entre le peuple et son armée».

Cette cohésion hautement mise en valeur «a épargné à l’institution militaire de tomber dans les méandres des querelles politiques» et des questionnements superficiels sur son rôle «car l’unité nationale est loin de toutes les spécificités régionales» analyse l’universitaire, qui explique que « le choix de la lutte antiterroriste armée et la politique de réconciliation ont montré clairement que la population, son gouvernement et son armée étaient tous sur la même longueur d’onde ».

« Le Service national et le défi du professionnalisme », a été l’axe qu’a choisi le colonel Debiche Tarek pour évoquer dans son intervention, «les possibilités de l’adaptation des conditions du service militaire au regard des exigences de changements sociopolitiques que connaît le pays».

Ce dernier a parlé d’un avant et d’un après-89. Un avant-1989 d’abord, avec la contribution des recrutés dans la réalisation des grands projets à caractère social et économique au lendemain de l’indépendance, et après l’institution du service national en 1968. Un après-1989 ensuite, par le recul de l’Armée et la consécration de ses efforts pour répondre aux besoins de la défense de la sécurité du pays, comme cela a toujours été, a-t-il précisé à cet effet.

M. Debiche a expliqué qu’à travers l’amendement du cadre juridique, notamment suite à l’entrée en vigueur de la loi 14-06 relative au Service national, «l’ANP a élargi une présence de proximité, en plus de la création d’un climat de confiance, et ce, par l’ouverture de nouveaux bureaux du service national au nombre de 40 actuellement, en plus des 11 centres régionaux».

Il y a lieu de rappeler que la Direction du service national a pris de nouvelles mesures concernant le service militaire, notamment les cas d’insoumission. Ainsi, pour faciliter la tâche aux jeunes citoyens, l’officier supérieur signalera que la Direction du service national au sein du ministère de la Défense nationale (MDN) est en train de préparer un site web interactif permettant aux jeunes de s’enquérir directement de leur situation vis-à-vis du service national. Ce portail est en quelque sorte un guide aux citoyens en quête d’informations sur le service national.

Tahar Kaidi